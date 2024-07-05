Врачи строго-настрого запретили эти продукты и напитки в жару

В жаркую погоду некоторые продукты питания, а также напитки если не противопоказаны, то нежелательны к употреблению. Общественная Служба Новостей перечислила их в четверг.
Эти ягоды и фрукты, как, к слову, и ряд других, обладая мочегонным эффектом, могут спровоцировать обезвоживание. Полный отказ будет, наверное, излишним, но ограничить потребление таких даров природы не помешает.
Вредные и в обычную погоду, все эти пирожки, бургеры и пончики в жару могут оказаться испорченными.
Сальмонелла, как и другие пищевые инфекции, быстрее размножается на жаре. Так что сырые яйца и блюда из них — к примеру, домашний майонез или тирамису — запросто могут стать отравой.
Жажду она не утоляет, принося лишь кажущееся облегчение — наоборот, заставляет пить ещё больше, повышая уровень сахара в крови до заоблачных высот.
Всевозможные чипсы, крекеры, сухарики и орешки не только заставят вас жадно припасть к источнику любой влаги, но и всячески навредят разнообразной химией в своём составе.
Алкоголь способствует обезвоживанию и нарушает нормальный теплообмен организма.
Ровно та же история — мочегонный эффект и обезвоживание. Обязательно запивайте кофе обычной водой.
Хочется, конечно, окрошки навернуть прямо из холодильника, но — аккуратно! — так можно гастрит нажить. Пища не должна быть холоднее температуры тела, ну кроме, разве что, мороженого.
Вместе с пользой они дадут вам гигантское количество сахара (а пакетированные — ещё больше), что может стать мощным ударом по измождённому зноем организму. Лучше предпочесть им смузи из овощей и зелени.
Тяжело переваривается, его потребление лучше сократить.
Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.