Врачи строго-настрого запретили эти продукты и напитки в жару

ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В жаркую погоду некоторые продукты питания, а также напитки если не противопоказаны, то нежелательны к употреблению. Общественная Служба Новостей перечислила их в четверг.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Дыня, арбуз и черешня

Эти ягоды и фрукты, как, к слову, и ряд других, обладая мочегонным эффектом, могут спровоцировать обезвоживание. Полный отказ будет, наверное, излишним, но ограничить потребление таких даров природы не помешает.

Жареная еда на улице

Вредные и в обычную погоду, все эти пирожки, бургеры и пончики в жару могут оказаться испорченными.

Сырые яйца

Сальмонелла, как и другие пищевые инфекции, быстрее размножается на жаре. Так что сырые яйца и блюда из них — к примеру, домашний майонез или тирамису — запросто могут стать отравой.

Сладкая газировка

Жажду она не утоляет, принося лишь кажущееся облегчение — наоборот, заставляет пить ещё больше, повышая уровень сахара в крови до заоблачных высот.

Солёные снеки

Всевозможные чипсы, крекеры, сухарики и орешки не только заставят вас жадно припасть к источнику любой влаги, но и всячески навредят разнообразной химией в своём составе.

Спиртные напитки

Алкоголь способствует обезвоживанию и нарушает нормальный теплообмен организма.

Кофе и энергетики

Ровно та же история — мочегонный эффект и обезвоживание. Обязательно запивайте кофе обычной водой.

Холодные блюда

Хочется, конечно, окрошки навернуть прямо из холодильника, но — аккуратно! — так можно гастрит нажить. Пища не должна быть холоднее температуры тела, ну кроме, разве что, мороженого.

Свежевыжатые соки

Вместе с пользой они дадут вам гигантское количество сахара (а пакетированные — ещё больше), что может стать мощным ударом по измождённому зноем организму. Лучше предпочесть им смузи из овощей и зелени.

Красное мясо

Тяжело переваривается, его потребление лучше сократить.