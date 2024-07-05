Врачи строго-настрого запретили эти продукты и напитки в жару

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ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару

2:09
Здоровье » Здоровье и профилактика

В жаркую погоду некоторые продукты питания, а также напитки если не противопоказаны, то нежелательны к употреблению. Общественная Служба Новостей перечислила их в четверг.

ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Дыня, арбуз и черешня

Эти ягоды и фрукты, как, к слову, и ряд других, обладая мочегонным эффектом, могут спровоцировать обезвоживание. Полный отказ будет, наверное, излишним, но ограничить потребление таких даров природы не помешает.

Жареная еда на улице

Вредные и в обычную погоду, все эти пирожки, бургеры и пончики в жару могут оказаться испорченными.

Сырые яйца

Сальмонелла, как и другие пищевые инфекции, быстрее размножается на жаре. Так что сырые яйца и блюда из них — к примеру, домашний майонез или тирамису — запросто могут стать отравой.

Сладкая газировка

Жажду она не утоляет, принося лишь кажущееся облегчение — наоборот, заставляет пить ещё больше, повышая уровень сахара в крови до заоблачных высот.

Солёные снеки

Всевозможные чипсы, крекеры, сухарики и орешки не только заставят вас жадно припасть к источнику любой влаги, но и всячески навредят разнообразной химией в своём составе.

Спиртные напитки

Алкоголь способствует обезвоживанию и нарушает нормальный теплообмен организма.

Кофе и энергетики

Ровно та же история — мочегонный эффект и обезвоживание. Обязательно запивайте кофе обычной водой.

Холодные блюда

Хочется, конечно, окрошки навернуть прямо из холодильника, но — аккуратно! — так можно гастрит нажить. Пища не должна быть холоднее температуры тела, ну кроме, разве что, мороженого.

Свежевыжатые соки

Вместе с пользой они дадут вам гигантское количество сахара (а пакетированные — ещё больше), что может стать мощным ударом по измождённому зноем организму. Лучше предпочесть им смузи из овощей и зелени.

Красное мясо

Тяжело переваривается, его потребление лучше сократить.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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