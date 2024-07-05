Нарколог из Подмосковья рассказал о наиболее опасной стадии алкогольного опьянения

Врач Холдин: медицинская помощь необходима, когда речь становится бессвязной

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин поделился информацией о том, как действовать при чрезмерном употреблении спиртного и когда следует обратиться за медицинской помощью. Специалист отметил, что алкогольное отравление проходит через несколько стадий. Об этом "Вести Подмосковья" сообщила пресс-служба областного Минздрава.

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"Сначала начинается возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи, излишняя разговорчивость, жестикуляция. Эту фазу выпивший человек может пропустить, и тогда наступает вторая. У человека нарушается координация движений, появляется шаткая походка, сонливость и заторможенность, иногда может появляться агрессия. Человек не может адекватно оценить ситуацию. Именно поэтому, сев за руль, он может спровоцировать серьезное ДТП", — уточнил Виталий Холдин.

При наиболее серьёзной стадии алкогольной интоксикации человек теряет сознание и способность связно говорить, а также перестаёт реагировать на окружающую среду. В такой ситуации крайне важно вызвать медиков, поскольку существует риск развития комы, отёка головного мозга и летального исхода. Особую осторожность следует проявлять в летний период, когда из-за жары люди могут употребить больше алкоголя, пытаясь утолить жажду, что повышает вероятность отравления.