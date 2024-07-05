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Симптомы магнитных бурь: почему геомагнитные бури провоцируют головную боль

Различные заболевания могут повысить чувствительность к изменениям погоды

1:58
Здоровье

Магнитные бури способны негативно влиять на самочувствие многих людей, особенно тех, кто обладает повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Такие люди могут начать испытывать дискомфорт за сутки до начала магнитных бурь, сообщает gorod55.ru.

Различные заболевания могут повысить чувствительность к изменениям погоды
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

По мнению медиков, наиболее распространёнными первыми симптомами являются усиление боли в суставах и головная боль. Стоит отметить, что на физическое состояние влияют не только магнитные колебания, но и атмосферное давление, а также уровень влажности. Сочетание этих факторов может существенно снизить работоспособность организма.

Реакция человека на изменения погоды зависит от состояния вегетативной нервной системы, которое определяется генетическими факторами и типом телосложения. Кроме того, различные заболевания, особенно связанные с сердечно-сосудистой системой, такие как ишемическая болезнь сердца или высокое давление, могут повысить восприимчивость к погодным изменениям. Магнитные бури также могут ухудшить состояние людей с проблемами дыхательной системы, например, бронхиальной астмой, и привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

Людям, страдающим от сильной реакции на погоду, рекомендуется заранее подготовиться к периоду магнитных возмущений. В это время лучше избегать стрессовых ситуаций, физических нагрузок и заняться спокойными делами дома или прогулками на свежем воздухе. При более лёгких симптомах строгие ограничения не требуются, однако важно обеспечить себе достаточный отдых и лёгкое питание.

Людям с высоким давлением рекомендуется проконсультироваться с врачом, который может назначить успокаивающие средства для стабилизации давления во время магнитных бурь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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