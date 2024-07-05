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"Забудьте позу молящегося": врач дал советы по спасению от инфаркта в жару

Врач Конев раскрыл способы, которые могут помочь спастись от инфаркта в жару

2:19
Здоровье

Жаркая летняя погода представляет особую угрозу для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Высокие температуры приводят к обезвоживанию организма, сгущению крови и повреждению сосудов. Статистика показывает увеличение числа сердечных приступов и инсультов в летний период.

Врач Конев раскрыл способы, которые могут помочь спастись от инфаркта в жару
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

В интервью "Радио 1" кардиолог и гериатр Юрий Конев поделился рекомендациями по снижению рисков сердечно-сосудистых осложнений в жаркую погоду.

"Во-первых, нельзя находиться на открытом солнце в тёплое время дня с 10 до 18 часов. Солнце в это время проявляет сильную активную. Это опасно", — сообщил специалист.

Специалист подчеркнул важность правильного питьевого режима. Он объяснил, что обезвоживание может привести к повышению свёртываемости крови, что увеличивает риск инфарктов и инсультов. Поэтому необходимо увеличить потребление жидкости, хотя для некоторых пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть ограничения, поскольку организм может не справляться с таким объёмом жидкости, но такое встречается крайне редко.

Конев также отметил необходимость корректировки лекарственной терапии, но только после консультации с лечащим врачом, учитывая индивидуальные особенности каждого человека.

Врач также напомнил о важности соблюдения режима сна для выработки мелатонина — гормона адаптации.

Кроме того, кардиолог посоветовал использовать методы охлаждения даже при отсутствии кондиционера дома.

"Естественно, что не у всех есть кондиционеры, то есть не все могут дать организму отдохнуть, но есть социальные центры, в которых есть специальные залы для отдыха, в крайнем случае — супермаркеты. Прийти и побыть там в прохладе", — уточнил врач.

В заключение Юрий Конев подчеркнул необходимость соблюдения режима труда и отдыха, избегая чрезмерных физических нагрузок в период аномальной жары.

"Наши пожилые люди особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае нельзя работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадёт жара и уйдет отрытое солнце", — подытожил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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