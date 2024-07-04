Врач рассказал, как ребенок летом может "подхватить" ротавирус

Инфекционист Жемчугов: Дети летом особенно подвержены заражению ротавирусом

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Страховые компании признали Краснодарский край самым опасным регионом России — там туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью, в том числе из-за иссушающего ротавируса. В 2023 году случилась страшная трагедия, когда семилетняя девочка после купания в Сочи подхватила ротавирус, он настолько поразил организм ребёнка, что врачи не смогли спасти ребенка. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему тема заражения кишечной инфекцией актуальна каждый летний сезон, и как от нее уберечься.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Доктор рассказал, что жара способствует развитию инфекции, так как продукты, которые мы употребляем, хранятся при повышенной температуре.

"37 градусов — это идеальная температура для развития кишечных бактерий. А путь передачи инфекции — фекально-оральный", — цитирует Жемчугова NewsInfo.Ru

По его словам, вся еда летом, начиная от ягод и фруктов, которые удобряют удобрениями из туалета, и на рынке, может быть зараженной. Попробовав, например, клубнику или черешню на базаре можно запросто подхватить брюшной тиф, холеру, гепатит А, дизентерию, ротавирусную инфекцию и другие инфекции.

"Второй источник "кишечки" — вода. Поэтому важно при купании в море быть осторожнее и следить за ребенком. В прибрежной зоне могут размножаться, например, галофильные вибрионы, они родственники холеры, но живут в море", — добавил врач.

Он уточнил, что ротавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, это так называемый кишечный грипп. Проявления же у нее желудочно-кишечные.

"Желудочно-кишечные инфекции и зимой тоже бывают в связи с фекально-оральным путем передачи. В первую очередь нужно пить проверенную воду, чтобы избежать заражения. В поездки лучше всего брать воду в запечатанных бутылках", — отметил врач.

Дома в большинстве городов РФ можно пить воду из крана, так как в наших водопроводных системах в большинстве регионов страны хорошая вода, она соответствует ГОСТу, ей заразиться сложно. Однако и такое случается.