Эти продукты увеличивают риск смерти на 10% по мнению учёных

Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пища играет важную роль в здоровье и благополучии человека. Она может влиять и на продолжительность жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Как диета влияет на продолжительность жизни

Диетологи рекомендуют людям питаться здоровой, сбалансированной пищей, так как это помогает предотвратить ряд опасных заболеваний.

Согласно новому исследованию, определённые продукты могут увеличить риск ранней смерти. Стало известно, что именно ультраобработанные продукты увеличивают риск ранней смерти на 10%. В исследовании приняли участие более 500 000 человек, оно длилось более 30 лет.

Исследование показало, что пожилые люди с большей вероятностью умирают, если они потребляют большое количество ультраобработанных продуктов.

Ультраобработанные продукты в рационе повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2 типа. Дело в том, что ультраобработанные продукты содержат множество добавок, которые люди не едят в домашней еде. Например, подсластители, красители, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы.

К этому типу еды относятся чипсы, бургеры, замороженная пицца, сосиски, а также сладости — печенье, пирожные, торты, мороженое, конфеты.

Учёные связывают ультраобработанные продукты с повышенным риском нарушений кровяного давления, а также сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов.