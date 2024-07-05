Почему стоит выбирать макароны твёрдых сортов: польза при похудении

Макароны твёрдых сортов подходят для любой диеты

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Макароны из твёрдых сортов пшеницы не разваливаются, держат форму и отлично впитывают соус.

Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, CC BY-SA 4.0

В чём польза макаронных изделий

Макароны из твёрдых сортов пшеницы — это полезный продукт, изготовленный из цельного зерна. Их калорийность составляет 337 ккал на 100 г продукта. Они имеют богатый состав минералов и витаминов. Это железо, магний, фосфор, калий, марганец и кальций, а также витамины В1, В2, В9, Е и РР.

Такие макароны имеют достаточно низкий гликемический индекс, наш организм хорошо их переваривает, заряжаясь энергией на много часов вперёд. Благодаря их употреблению вы будете долго чувствовать себя сытыми. Макароны твёрдых сортов являются сложными углеводами, поэтому их употребление не будет приводить к увеличению веса. Они подойдут для любой диеты.

Поэтому польза макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы очевидна.