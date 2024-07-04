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Пустое турецкое седло 20 лет портило жизнь россиянке, пока его не заметили на МРТ

Уфимские врачи спасли женщину с синдромом "пустого турецкого седла"

1:39
Здоровье

Врачи Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова в Уфе спасли 52-летнюю пациентку с синдромом "пустого турецкого седла", пишет в четверг mkset.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уфимские врачи спасли женщину с синдромом "пустого турецкого седла"
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На консультацию к эндокринологу женщину направили из районной поликлиники, куда она обратилась с жалобами на слабость и головокружение, с которыми она пыталась справиться очень сладким чаем со сладким же перекусом. Кроме того, бедолага страдала от пониженного давления, похудела на 20 кг, а ещё её тянуло на пересоленную пищу.

Самочувствие больной постепенно ухудшалось с 29 лет, но к врачам она не обращалась, связывая его с переутомлением дома и на работе. Но в последние три месяца стало совсем невмоготу — от слабости она стала падать в обморок.

Медики взяли анализы на гормоны и пришли в ужас от показателей. Пациентку обследовали на МРТ и обнаружили "пустое турецкое седло" — полость, которая бывает при пангипопитуитаризе, то есть недостаточности гипофизарных гормонов.

Женщине подобрали заместительную гормональную терапию и привели в относительный порядок — давление, натрий и глюкоза в норме, обмороки прекратились, сладкого и солёного больше не хочется.

"Пустое турецкое седло" — распространённая патология, которая встречается почти у 10% населения. В силу невнятной клинической картины у большинства она обнаруживается случайно. Поэтому медики настоятельно призывают регулярно проходить диспансеризацию.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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