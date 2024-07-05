Хочешь оставаться в форме, но нет времени на тренировки? Эксперты советуют включить упражнения в домашнюю работу

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Обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения

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Здоровье

Как превратить обычную уборку в эффективную тренировку? По мнению экспертов, это возможно, если включить в домашнюю работу несколько упражнений.

Обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения
Фото: Pexels by SHVETS production, CC0

Приседай вместо наклонов — это задействует множество мышц. Ускорь работу пылесосом, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и превратить уборку в кардиотренировку.

Танцуй под музыку во время уборки — это поднимет настроение и поможет сжечь больше калорий. Больше ходи из комнаты в комнату, перенося вещи по одной, а не в охапке — это отличный способ поднять пульс и держать ноги в тонусе.

Мытьё посуды и уборка — это еще одна возможность сжечь калории и нарастить мышечную массу, если надеть утяжелители на руки и на ноги, чтобы проработать их.

Ранее Pravda.Ru писала, что терапевт предостерегла от бесконтрольного приёма витамина D.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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