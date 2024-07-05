Хочешь оставаться в форме, но нет времени на тренировки? Эксперты советуют включить упражнения в домашнюю работу

Как превратить обычную уборку в эффективную тренировку? По мнению экспертов, это возможно, если включить в домашнюю работу несколько упражнений.
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Приседай вместо наклонов — это задействует множество мышц. Ускорь работу пылесосом, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и превратить уборку в кардиотренировку.
Танцуй под музыку во время уборки — это поднимет настроение и поможет сжечь больше калорий. Больше ходи из комнаты в комнату, перенося вещи по одной, а не в охапке — это отличный способ поднять пульс и держать ноги в тонусе.
Мытьё посуды и уборка — это еще одна возможность сжечь калории и нарастить мышечную массу, если надеть утяжелители на руки и на ноги, чтобы проработать их.
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