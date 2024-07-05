О чём говорит холодный нос или горячие щёки: новый метод ранней диагностики по температуре лица

Китайские учёные разработали метод диагностики болезней по температуре лица

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учеёные разработали метод ранней диагностики болезней по температуре лица. Исследователи из Пекинского университета с коллегами обнаружили связь между температурой разных участков лица и биологическим возрастом и некоторыми хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония.

Фото: ellsworth.af.mil by Кейт Торнтон, PDM

Они создали модель искусственного интеллекта ThermoFace для анализа тепловых изображений лица и обнаружили, что температура носа и области глаз связана с возрастом и определёнными заболеваниями.

По их данным, более высокая температура вокруг глаз указывает на риск развития диабета и жировой болезни печени, а повышенная температура в области щек и холодный нос — на риск развития или наличие гипертонии.

Команда объяснила, что температура вокруг глаз и на щеках повышается из-за увеличения активности клеток, связанной с процессами восстановления или борьбой с инфекциями.

Этот показатель можно улучшить с помощью физических упражнений и режима сна. Эксперимент с 23 участниками показал, что прыжки на скакалке могут уменьшить "тепловой" биологический возраст.

Группа учёных продолжит исследования, чтобы выяснить возможность прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений сна. Тепловизионный метод с использованием ИИ может стать простым инструментом для ранней диагностики болезней.

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