Чем полезна полента для здоровья: идеальная каша для здоровья

Полента полезна для нервной системы и зрения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полента не является рафинированным зерном, как манная крупа. Это значит, что в ней содержится больше ценных для организма веществ. Среди них витамины группы В, полезные для нервной системы и обмена веществ, каротиноиды, улучшающие зрение, и антиоксиданты, препятствующие старению организма.

Фото: flickr.com by Frédérique Voisin-Demery, CC BY 2.0

Чем полезна

Важно, что полента не содержит глютена и может использоваться в любой диете.

Помимо белка и углеводов, в ней содержится множество микроэлементов и витаминов: железо, кремний, магний, калий, селен, витамины группы В, провитамин А, витамины РР и Е, а также ценные пищевые волокна.

Чем отличается полента от кукурузной крупы

Полента — это обычная кукурузная крупа или каша, приготовленная более сложным способом. Кукурузная каша мало кого удивит, но подача блюда под названием полента может вызвать настоящий фурор.