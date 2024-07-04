Можно ли не пить воду, если не хочется: кроется ли в этом опасность для здоровья

Диетолог Залётова объяснила, можно ли не пить воду, если не хочется

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Татьяна Залётова рассказала, стоит ли пить воду, если не хочется, и что будет, если этого не делать. Об этом пишет сайт aif.ru.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

По словам врача, наш организм способен приспосабливаться к разным ситуациям. Поэтому если вы привыкли не пить воду, то организм перестаёт включать чувство жажды, так как это бесполезно. Кроме того, организм может включать чувство голода, чтобы человек поел и получил хоть какую-то жидкость из продуктов.

"Иногда мы путаем чувство жажды и чувство голода, если тело не умеет различать эти две потребности. Организму нужно пить, а человек в него начинает закидывать еду. Поэтому одна из базовых рекомендаций в диетологии гласит: если вы чувствуете, что хотите что-нибудь съесть, попробуйте сначала попить. Иногда это помогает", — советует врач.

Совет пить воду только тогда, когда вы хотите, работает лишь в том случае, если вы употребляете нормальное количество воды в день.

Увеличивать количество потребляемой воды необходимо постепенно, чтобы организм мог адаптироваться. Если резко увеличить количество воды, то либо возникнут отёки в теле, либо начнутся частые походы в туалет.

В первое время могут возникать небольшие отёки, но это связано с тем, что организм перестраивается. Допустимо увеличивать потребление жидкости на 200 мл в неделю.