Этот молочный продукт устраняет бессонницу и депрессию: ешьте его обязательно

У творога мало противопоказаний. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выделительной системы).
Также следует быть осторожнее с творогом, если у вас ожирение или атеросклероз.
Помимо высокого содержания кальция, в твороге практически отсутствуют вещества, препятствующие его усвоению. И даже наоборот: лактоза и аминокислоты усиливают благотворное воздействие кальция.
Продукт богат триптофаном — аминокислотой, которая помогает лучше спать по ночам, а также предотвращает бессонницу, депрессию и беспокойство. Творог богат кальцием и фосфором.
Включив его в свой рацион, вы избавитесь от проблем с зубами, кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше.
В питании лучше придерживаться золотой середины. Творог жирностью от 4 до 9% подойдёт большинству потребителей. Калорий в нём не много, но при этом сохраняется вся польза.
Творог — это белок, а здоровый организм усваивает белковую пищу в любое время суток. Но белки лучше оставлять на вторую половину дня. Поэтому творог лучше кушать на полдник или ужин.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.