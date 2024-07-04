Этот молочный продукт устраняет бессонницу и депрессию: ешьте его обязательно

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Творог устраняет беспокойство и улучшает сон

1:28
Здоровье

У творога мало противопоказаний. В основном это личная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выделительной системы).

Творог устраняет беспокойство и улучшает сон
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также следует быть осторожнее с творогом, если у вас ожирение или атеросклероз.

В чём польза творога

Помимо высокого содержания кальция, в твороге практически отсутствуют вещества, препятствующие его усвоению. И даже наоборот: лактоза и аминокислоты усиливают благотворное воздействие кальция.

Продукт богат триптофаном — аминокислотой, которая помогает лучше спать по ночам, а также предотвращает бессонницу, депрессию и беспокойство. Творог богат кальцием и фосфором.

Включив его в свой рацион, вы избавитесь от проблем с зубами, кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше.

В каком виде творог полезнее

В питании лучше придерживаться золотой середины. Творог жирностью от 4 до 9% подойдёт большинству потребителей. Калорий в нём не много, но при этом сохраняется вся польза.

В какое время суток лучше всего есть творог

Творог — это белок, а здоровый организм усваивает белковую пищу в любое время суток. Но белки лучше оставлять на вторую половину дня. Поэтому творог лучше кушать на полдник или ужин.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
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