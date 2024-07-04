Новая российская технология позволяет выращивать растение, которое стимулирует регенерацию костей

СибГМУ: учёные университета создали метод выращивания соссюреи спорной

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотрудники пресс-службы Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) объявили о создании новой технологии выращивания спорной соссюреи, которая обладает регенерирующими свойствами костной ткани. Этот научный прорыв обещает способствовать созданию инновационных препаратов для лечения повреждений костей.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Ученые СибГМУ представили метод гидропоники и культивирования клеток in vitro, что позволяет производить биоматериалы соссюреи в любое время года. Растение способствует выделению хелидоновой кислоты, которая является основным компонентом для создания хелидоната кальция. Этот препарат обладает свойствами ускорения процесса регенерации костей. Кроме того, хелидоновая кислота может использоваться как самостоятельное лекарство и материал для костнопластических операций.

В настоящее время исследовательская команда СибГМУ проводит эксперименты для оценки безопасности и эффективности производных хелидоновой кислоты. Изучение фармакоэквивалентности вещества будет способствовать получению больших партий хелидоната кальция для последующих клинических испытаний и производства медицинских препаратов.