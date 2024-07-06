Врач назвал скрытый признак, свидетельствующий о проблемах с сердцем

В ходе телепрограммы "О самом главном", транслируемой на "России 1", врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился малоизвестным признаком сердечных проблем. По его словам, одним из таких симптомов может быть склонность к засыпанию в дневное время. Передачу можно посмотреть на платформе "Смотрим".
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Гостья программы подтвердила связь между дневной сонливостью и проблемами с сердцем, с чем согласился и сам врач.
"И действительно это так. Например, хроническая сердечная недостаточность одним из симптомов имеет дневную сонливость — когда человека в течение дня просто непреодолимо клонит в сон, он даже может уснуть стоя", — уточнил Сергей Агапкин.
Стоит отметить, что ранее другой медицинский специалист, врач общей практики Александр Мясников, указал на ещё один неочевидный признак сердечных заболеваний — потерю сознания в положении лёжа.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.