Врач назвал скрытый признак, свидетельствующий о проблемах с сердцем

Врач Агапкин: дневная сонливость может указывать на проблемы с сердцем

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе телепрограммы "О самом главном", транслируемой на "России 1", врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился малоизвестным признаком сердечных проблем. По его словам, одним из таких симптомов может быть склонность к засыпанию в дневное время. Передачу можно посмотреть на платформе "Смотрим".

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Гостья программы подтвердила связь между дневной сонливостью и проблемами с сердцем, с чем согласился и сам врач.

"И действительно это так. Например, хроническая сердечная недостаточность одним из симптомов имеет дневную сонливость — когда человека в течение дня просто непреодолимо клонит в сон, он даже может уснуть стоя", — уточнил Сергей Агапкин.

Стоит отметить, что ранее другой медицинский специалист, врач общей практики Александр Мясников, указал на ещё один неочевидный признак сердечных заболеваний — потерю сознания в положении лёжа.