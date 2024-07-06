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Врач назвал скрытый признак, свидетельствующий о проблемах с сердцем

Врач Агапкин: дневная сонливость может указывать на проблемы с сердцем

1:00
Здоровье

В ходе телепрограммы "О самом главном", транслируемой на "России 1", врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился малоизвестным признаком сердечных проблем. По его словам, одним из таких симптомов может быть склонность к засыпанию в дневное время. Передачу можно посмотреть на платформе "Смотрим".

Врач Агапкин: дневная сонливость может указывать на проблемы с сердцем
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Гостья программы подтвердила связь между дневной сонливостью и проблемами с сердцем, с чем согласился и сам врач.

"И действительно это так. Например, хроническая сердечная недостаточность одним из симптомов имеет дневную сонливость — когда человека в течение дня просто непреодолимо клонит в сон, он даже может уснуть стоя", — уточнил Сергей Агапкин.

Стоит отметить, что ранее другой медицинский специалист, врач общей практики Александр Мясников, указал на ещё один неочевидный признак сердечных заболеваний — потерю сознания в положении лёжа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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