Врач раскрыл необычные симптомы инфаркта, о которых важно знать всем

Кардиолог Васильев: боль за грудиной — первый тревожный сигнал инфаркта

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна из самых неожиданных и опасных ситуаций в жизни человека может возникнуть в виде инфаркта. Шансы столкнуться с ним высоки для каждого, и лишь немногие могут распознать его первые признаки. Способность распознать эти симптомы может спасти жизнь, если их обнаружить и обратиться к врачу вовремя.

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"Самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдаёт в спину, руку или шею", — поделился врач-кардиолог Сергей Васильев в интервью для РИА "ФедералПресс".

Мужчины могут столкнуться с инфарктом в возрасте от 40 до 50 лет, женщины — от 50 до 60 лет. Некроз тканей может проявляться весьма неожиданно, например, в виде боли в нижней челюсти, локте или пальце. Иногда инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками.

Если вы почувствовали хоть один из симптомов, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. До её приезда важно разжевать таблетку аспирина, чтобы снизить риск развития инфаркта. Кроме того, рекомендуется принять горизонтальное положение, расстегнуть тугую одежду и положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.