Врач раскрыл необычные симптомы инфаркта, о которых важно знать всем

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Кардиолог Васильев: боль за грудиной — первый тревожный сигнал инфаркта

1:26
Здоровье

Одна из самых неожиданных и опасных ситуаций в жизни человека может возникнуть в виде инфаркта. Шансы столкнуться с ним высоки для каждого, и лишь немногие могут распознать его первые признаки. Способность распознать эти симптомы может спасти жизнь, если их обнаружить и обратиться к врачу вовремя.

Кардиолог Васильев: боль за грудиной — первый тревожный сигнал инфаркта
Фото: Pexels by Los Muertos Crew, CC0

"Самыми первыми признаками инфаркта у мужчин и женщин являются боль за грудиной или в области сердца, которая часто отдаёт в спину, руку или шею", — поделился врач-кардиолог Сергей Васильев в интервью для РИА "ФедералПресс".

Мужчины могут столкнуться с инфарктом в возрасте от 40 до 50 лет, женщины — от 50 до 60 лет. Некроз тканей может проявляться весьма неожиданно, например, в виде боли в нижней челюсти, локте или пальце. Иногда инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками.

Если вы почувствовали хоть один из симптомов, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. До её приезда важно разжевать таблетку аспирина, чтобы снизить риск развития инфаркта. Кроме того, рекомендуется принять горизонтальное положение, расстегнуть тугую одежду и положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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