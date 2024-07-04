Определено пять комнатных растений, которые подойдут аллергикам

Аллерголог Купцова: аллергикам рекомендуется держать хлорофитум и "тёщин язык"

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергикам полезно иметь дома некоторые виды растений, считает врач-аллерголог Ирина Купцова. Она рекомендует обратить внимание на плющ, сансевиерию ("тёщин язык"), пеперомию туполистную, хлорофитум (поглощает табачный дым) и фикус Бенджамина, сообщает Газета. Ru.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, PDM

"Плющ активно поглощает углекислый газ, токсины и вредные соединения, формальдегид. Сансевиерия трёхполосная, или "тёщин язык", — привычный обитатель не только квартир, но и офисов. Но мало кто знает о способностях этого растения отлично очищать воздух — поглощать токсины и вредные вещества, в том числе из новой мебели и материалов", — отметила Ирина Купцова.

Сансевиерия, помимо очистки воздуха, выделяет фитонциды, которые обеззараживают его и борются с микроорганизмами. По мнению специалиста, растения не только улучшают качество воздуха, но и благотворно влияют на психическое состояние человека. Забота о них помогает снизить тревожность и отвлечься от негативных мыслей.