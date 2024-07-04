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Провоцируют раздражение: определена основная опасность ледяных напитков в жару

Диетолог Мойсенко: в жару ледяные напитки могут спровоцировать обморок

1:15
Здоровье

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко предостерегла о рисках потребления холодных напитков в период жары. Она объяснила, что чрезмерно нагретое тело может реагировать на холодные жидкости шоком.

Диетолог Мойсенко: в жару ледяные напитки могут спровоцировать обморок
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

"Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это в свою очередь может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе", — объяснила Римма Мойсенко.

Римма Мойсенко также рекомендовала избегать чрезмерно охлаждённых напитков людям со слабой микробиотой ротовой полости, поскольку это может спровоцировать обострение заболеваний, например, ангины. Идеальная температура для напитка составляет от пяти до десяти градусов выше нуля. Однако при температуре окружающей среды в +35 градусов напиток должен быть теплее. Рекомендуется, чтобы температурный разрыв между напитком и температурой окружающей среды не превышал пятнадцать градусов. К тому же важно использовать очищенную воду для изготовления льда, чтобы минимизировать риск бактериальной или вирусной инфекции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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