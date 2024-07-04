Диетолог рассказала о закусках, которые помогут насытиться и сбросить вес

Диетолог Редина: оливки и орехи - идеальные закуски для похудения

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Редина в интервью "Вечерней Москве" посоветовала заменять вредные перекусы полезными альтернативами, богатыми витаминами и микроэлементами.

Фото: Own work by Potkettle, CC BY 3.0

"Одним из ключевых компонентов оливок является эленоловая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Это может способствовать снижению уровня сахара, улучшению чувства насыщения и похудению", — объяснила Ольга Редина.

Так, для утоления голода и ускорения метаболизма идеально подойдут орехи, содержащие белок, клетчатку и полезные жиры. Главное, не превышать дневную норму в 30 граммов и учитывать их калорийность.

Не менее питательны и сухофрукты, такие как чернослив, инжир и изюм. Они содержат множество полезных веществ и имеют низкий гликемический индекс.

Отличным вариантом перекуса станут и некрахмалистые овощи: помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редис, сельдерей с соусом из греческого йогурта. Они богаты витаминами и клетчаткой, утоляют голод и предотвращают переедание.