На секс грядущий россияне объедаются морепродуктами — и зря

Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крупная сеть доставки суши и роллов опросила 3 тысячи мужчин и женщин по всей России в возрасте от 18 до 45 лет на тему гастрономических предпочтений во время свидания. Оказалось, что 45% из них выбирают для романтического ужина морепродукты и авокадо в расчёте на их свойства афродизиака. 42% опрошенных — наоборот, не верят в сексуальный эффект любых продуктов питания.

Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Pravda.Ru попросила врача-сексолога и психотерапевта, президента "Профессионального объединения врачей-сексологов" Евгения Кульгавчука помочь в составлении меню трапезы на секс грядущий.

"Некоторые продукты, действительно, могут улучшать настроение, повышать уровень дофамина, серотонина, способствовать выработке тестостерона. И я обычно рекомендую своим пациентам обращать внимание на продукты и при необходимости корректировать диету", — пояснил он.

"Полезными стоит считать следующие продукты: брюссельская капуста, зелёный горошек (свежий), зелень, свёкла, цветная капуста, стручковая фасоль, апельсины, яблоки, арбуз, клубника, бананы, злаки, овсянка, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, семечки подсолнечника, ростки пшеницы, фундук, сёмга, скумбрия, сельдь, говядина, баранина, курица, курятина, творог, твёрдые сорта сыра, кефир, бананы, ананасы, орехи — особенно бразильские орехи и грецкие орехи, тёмный шоколад, семена льна, тёмный рис, сыр, авокадо", — уточнил специалист.

"Но нужно помнить, что проявление сексуальности человека зависит от множества факторов. И питание — лишь один из них", — заключил он.