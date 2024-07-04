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На секс грядущий россияне объедаются морепродуктами — и зря

Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина

1:55
Здоровье

Крупная сеть доставки суши и роллов опросила 3 тысячи мужчин и женщин по всей России в возрасте от 18 до 45 лет на тему гастрономических предпочтений во время свидания. Оказалось, что 45% из них выбирают для романтического ужина морепродукты и авокадо в расчёте на их свойства афродизиака. 42% опрошенных — наоборот, не верят в сексуальный эффект любых продуктов питания.

Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина
Фото: Ниутамори_Киев on FB is licensed under public domain

Pravda.Ru попросила врача-сексолога и психотерапевта, президента "Профессионального объединения врачей-сексологов" Евгения Кульгавчука помочь в составлении меню трапезы на секс грядущий.

"Некоторые продукты, действительно, могут улучшать настроение, повышать уровень дофамина, серотонина, способствовать выработке тестостерона. И я обычно рекомендую своим пациентам обращать внимание на продукты и при необходимости корректировать диету", — пояснил он.

"Полезными стоит считать следующие продукты: брюссельская капуста, зелёный горошек (свежий), зелень, свёкла, цветная капуста, стручковая фасоль, апельсины, яблоки, арбуз, клубника, бананы, злаки, овсянка, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, семечки подсолнечника, ростки пшеницы, фундук, сёмга, скумбрия, сельдь, говядина, баранина, курица, курятина, творог, твёрдые сорта сыра, кефир, бананы, ананасы, орехи — особенно бразильские орехи и грецкие орехи, тёмный шоколад, семена льна, тёмный рис, сыр, авокадо", — уточнил специалист.

"Но нужно помнить, что проявление сексуальности человека зависит от множества факторов. И питание — лишь один из них", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина
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