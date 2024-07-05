Какие продукты нельзя запивать молоком: такие сочетания подрывают здоровье

Шоколад и кофе с молоком вредят здоровью костей

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты не стоит употреблять вместе с молоком. И это не только про селёдку. Хотя, конечно, такое сочетание действительно не рекомендуется.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, CC BY-SA 3.0

Вред от употребления несовместимых продуктов не всегда можно заметить сразу. Однако если практиковать такие сочетания в течение длительного времени, это может негативно сказаться на здоровье. Давайте разберемся, какие продукты не стоит есть вместе с молоком.

Цитрусовые из-за высокой кислотности могут затруднять усвоение кальция. Поэтому, если вы пытаетесь восполнить недостаток этого минерала в организме, то стоит избегать употребления цитрусовых вместе с молоком.

Черный шоколад, в составе которого содержится фитиновая кислота, тоже препятствует усвоению кальция. Это может привести к дефициту минерала в организме и навредить здоровью костей. Аналогичный эффект наблюдается при употреблении кофе с молоком.

Любые продукты с высоким содержанием соли (чипсы, орешки и другие) могут вызывать обезвоживание, а молоко усугубляет ситуацию, приводя к дисбалансу электролитов.

Молоко с острыми закусками может вызвать дискомфорт и расстройство желудка. А морепродукты — устрицы, мидии или креветки, — запитые молоком, могут вызвать аллергическую реакцию или даже пищевое отравление.