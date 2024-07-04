Чем отличаются "почечные" и "сердечные" отёки: врач объяснил, при каких нужна срочная медицинская помощь

Причиной отёкших ног могут быть проблемы с сердцем, предупредил кардиолог Кондрахин

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жара, как известно, провоцирует отёки, поэтому особенно важно не перепутать "сезонную" отёчность с проявлениями грозных заболеваний. Клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Pravda.Ru, какие отёки требуют медицинской помощи.

Фото: Wikimedia Commons by Ryaninuk, CC BY-SA 4.0

"Любые отёки нижних конечностей, верхних конечностей для нашего организма неестественны. Но они могут быть по различным причинам", — заметил он.

Самая банальная причина, по словам доктора — действия самого человека, когда к отёкам приводят физическая нагрузка, неудобная обувь, чрезмерное потребление жидкости.

Ещё одной причиной может быть венозная недостаточность. "Здесь тоже происходит отёк, здесь тоже имеются проблемы: вода постепенно начинает увеличивать объём, но это связано с тем, что у человека развивается венозная недостаточность. Это состояние, когда организм фактически страдает от того, что приток есть, а отток вены не дают", — пояснил собеседник издания.

Кроме того, отёки могут быть побочным эффектом приёма некоторых препаратов, симптомом беременности или какого-то заболевания, в том числе онкологического.

Причину отёков можно предположить по месту их локализации: "Когда отекает лицо — это почки. А когда отекают ноги на ночь — это больше сердце".

"То есть, лицо и руки — это почечные отёки, а если ноги не влезают в тапки — это сердце", — подчеркнул врач.

"Поэтому отёки разные и к ним надо относиться серьёзно, — призвал он. — Если отёк появился и ушёл, и вы понимаете, почему — это одна история. А если вы видите, что отёк нарастает и есть ухудшение самочувствия, то совершенно другая".

"Если вы понимаете прекрасно, что на ночь напились, арбуза наелись и употребили большое количество солёного — это неизбежная история, и вы себя чувствуете нормально. Если отёк прошёл, то мы спокойно на это реагируем. То есть ничего страшного", — добавил специалист.

В противном случае — немедленно к врачу. И никаких мочегонных — ими вы можете сделать только хуже.