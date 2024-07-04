Чем отличаются "почечные" и "сердечные" отёки: врач объяснил, при каких нужна срочная медицинская помощь

Жара, как известно, провоцирует отёки, поэтому особенно важно не перепутать "сезонную" отёчность с проявлениями грозных заболеваний. Клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Pravda.Ru, какие отёки требуют медицинской помощи.
"Любые отёки нижних конечностей, верхних конечностей для нашего организма неестественны. Но они могут быть по различным причинам", — заметил он.
Самая банальная причина, по словам доктора — действия самого человека, когда к отёкам приводят физическая нагрузка, неудобная обувь, чрезмерное потребление жидкости.
Ещё одной причиной может быть венозная недостаточность. "Здесь тоже происходит отёк, здесь тоже имеются проблемы: вода постепенно начинает увеличивать объём, но это связано с тем, что у человека развивается венозная недостаточность. Это состояние, когда организм фактически страдает от того, что приток есть, а отток вены не дают", — пояснил собеседник издания.
Кроме того, отёки могут быть побочным эффектом приёма некоторых препаратов, симптомом беременности или какого-то заболевания, в том числе онкологического.
Причину отёков можно предположить по месту их локализации: "Когда отекает лицо — это почки. А когда отекают ноги на ночь — это больше сердце".
"То есть, лицо и руки — это почечные отёки, а если ноги не влезают в тапки — это сердце", — подчеркнул врач.
"Поэтому отёки разные и к ним надо относиться серьёзно, — призвал он. — Если отёк появился и ушёл, и вы понимаете, почему — это одна история. А если вы видите, что отёк нарастает и есть ухудшение самочувствия, то совершенно другая".
"Если вы понимаете прекрасно, что на ночь напились, арбуза наелись и употребили большое количество солёного — это неизбежная история, и вы себя чувствуете нормально. Если отёк прошёл, то мы спокойно на это реагируем. То есть ничего страшного", — добавил специалист.
В противном случае — немедленно к врачу. И никаких мочегонных — ими вы можете сделать только хуже.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота