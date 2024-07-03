Диетолог рассказала о правильном питании в жару

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летнюю жару рекомендуется питаться часто, 5–6 раз в день, но небольшими порциями. Это поможет вашему пищеварению оставаться в норме, как рассказала эндокринолог Наталья Тананакина в беседе с РИАМО.

Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, если вы будете придерживаться принципов рационального питания летом, то сможете сохранить фигуру и укрепить своё здоровье.

В жару стоит отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам, а также продуктам из цельного зерна и муки грубого помола. При этом важно правильно выбирать масла для заправки салатов.

Тем, кто любит фрукты, стоит выбирать менее калорийные и сладкие сорта. Также необходимо употреблять больше овощей, особенно тех, которые содержат много жидкости. Важно разнообразить свой рацион и следить за качеством продуктов, которые вы потребляете.

Доктор Тананакина советует включать в свой рацион каши с фруктами, орехами и мёдом, чтобы обогатить свой рацион полезными веществами.