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Диетолог рассказала о правильном питании в жару

1:03
Здоровье

В летнюю жару рекомендуется питаться часто, 5–6 раз в день, но небольшими порциями. Это поможет вашему пищеварению оставаться в норме, как рассказала эндокринолог Наталья Тананакина в беседе с РИАМО.

Диетолог рассказала о правильном питании в жару
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, если вы будете придерживаться принципов рационального питания летом, то сможете сохранить фигуру и укрепить своё здоровье.

В жару стоит отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам, а также продуктам из цельного зерна и муки грубого помола. При этом важно правильно выбирать масла для заправки салатов.

Тем, кто любит фрукты, стоит выбирать менее калорийные и сладкие сорта. Также необходимо употреблять больше овощей, особенно тех, которые содержат много жидкости. Важно разнообразить свой рацион и следить за качеством продуктов, которые вы потребляете.

Доктор Тананакина советует включать в свой рацион каши с фруктами, орехами и мёдом, чтобы обогатить свой рацион полезными веществами.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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