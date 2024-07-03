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"Это яд": диетолог рассказал, можно ли совсем отказаться от сахара и чем его заменить

Диетолог Серёгин: для умственной работы сахар не нужен

1:22
Здоровье

Человек спокойно может отказаться от сладкого, так как организму нужен не сахар, а глюкоза, рассказал NewsInfo.Ru диетолог, нутрициолог Сергей Серёгин.

Диетолог Серёгин: для умственной работы сахар не нужен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Сахар организму не нужен. Организму нужна глюкоза. А глюкозу мы получаем каждый день, съедая еду: фрукты, гречку, макароны и т. д.", — пояснил он.

По словам эксперта, утверждение, что конфеты и шоколад стимулируют работу мозга, это миф. Польза шоколада для умственного труда может быть связана с какао, но не сахаром, подчеркнул Серёгин.

В качестве безопасных источников сладкого диетолог посоветовал фрукты и овощи, а от сахара рекомендовал отказаться совсем, поскольку тот является ядом для организма. Эксперт привёл в пример японцев, которые практически не употребляют сладкое и являются самой долголетней нацией.

"Это нас, русских, пичкают с детства. Это бизнес, придуманный Америкой, которая подсадила людей на это. Самый сильный наркотик. Когда сахар попадает в организм, ты думаешь, что ты веселый, счастливый, тебе хорошо. А на самом деле это не инсулин срабатывает, а сахар. В общем, это яд", — резюмировал собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
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