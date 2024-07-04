Витамин С: в каких продуктах содержится и каковы признаки дефицита

Исследование, проведённое в 2020 году, показало, что приём не менее 500 мг витамина С в день связан с более низким уровнем артериального давления.
Витамин С помогает снизить усталость и способствует нормальному функционированию нервной системы. Он участвует в образовании коллагена — вещества, защищающего кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и дёсны.
Витамин С способствует заживлению ран. Он также участвует в восстановлении другого витамина — витамина Е.
Витамин обладает антиоксидантным действием, способствует лучшему усвоению железа и нормализации кроветворения, улучшает эластичность сосудов и проницаемость капилляров.
К симптомам дефицита витамина С относятся: сухость кожи, деформация волос, ломкость ногтей, частые простудные и инфекционные заболевания.
Лучшими источниками витамина С являются овощи и фрукты, ягоды, соки: шиповник, облепиха, паприка, чёрная смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква, крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.
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