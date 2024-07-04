Витамин С: в каких продуктах содержится и каковы признаки дефицита

О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое в 2020 году, показало, что приём не менее 500 мг витамина С в день связан с более низким уровнем артериального давления.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Зачем организму нужен витамин С

Витамин С помогает снизить усталость и способствует нормальному функционированию нервной системы. Он участвует в образовании коллагена — вещества, защищающего кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и дёсны.

Витамин С способствует заживлению ран. Он также участвует в восстановлении другого витамина — витамина Е.

Витамин обладает антиоксидантным действием, способствует лучшему усвоению железа и нормализации кроветворения, улучшает эластичность сосудов и проницаемость капилляров.

Как понять, что вам нужен витамин С

К симптомам дефицита витамина С относятся: сухость кожи, деформация волос, ломкость ногтей, частые простудные и инфекционные заболевания.

Где содержится витамин С

Лучшими источниками витамина С являются овощи и фрукты, ягоды, соки: шиповник, облепиха, паприка, чёрная смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква, крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.