Витамин С: в каких продуктах содержится и каковы признаки дефицита

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О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ

1:26
Здоровье

Исследование, проведённое в 2020 году, показало, что приём не менее 500 мг витамина С в день связан с более низким уровнем артериального давления.

О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Зачем организму нужен витамин С

Витамин С помогает снизить усталость и способствует нормальному функционированию нервной системы. Он участвует в образовании коллагена — вещества, защищающего кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и дёсны.

Витамин С способствует заживлению ран. Он также участвует в восстановлении другого витамина — витамина Е.

Витамин обладает антиоксидантным действием, способствует лучшему усвоению железа и нормализации кроветворения, улучшает эластичность сосудов и проницаемость капилляров.

Как понять, что вам нужен витамин С

К симптомам дефицита витамина С относятся: сухость кожи, деформация волос, ломкость ногтей, частые простудные и инфекционные заболевания.

Где содержится витамин С

Лучшими источниками витамина С являются овощи и фрукты, ягоды, соки: шиповник, облепиха, паприка, чёрная смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква, крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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О дефиците витамина С говорит сухость кожи и частые ОРВИ
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