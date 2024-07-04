Фастфуд может быть вполне полезным: советы по питанию

В наши дни довольно трудно полностью отказаться от фастфуда — кажется, что он повсюду, и иногда его на самом деле гораздо удобнее есть.
Однако не весь фастфуд одинаково вреден для здоровья — это зависит от того, что вы в него кладёте.
Вот несколько идей о том, как сделать фастфуд более полезным.
Вместо того, чтобы выбирать сэндвич с жареной курицей, выберите сэндвич с курицей на гриле. Курица-гриль содержит меньше жира и калорий по сравнению с жареным вариантом.
Вы можете добавить немного свежих овощей, чтобы сделать блюдо ещё более питательным.
Многие рестораны быстрого питания предлагают салаты с курицей-гриль в качестве белкового варианта. Выбирайте салат с разнообразными овощами, такими как листья салата, шпинат, морковь, огурцы и болгарский перец.
Избегайте сливочных заправок и выбирайте более легкие варианты салатов.
Некоторые сети быстрого питания теперь предлагают вегетарианские бургеры, приготовленные из растительных ингредиентов.
Эти гамбургеры являются более здоровой альтернативой традиционным гамбургерам из говядины, поскольку они, как правило, содержат меньше насыщенных жиров и холестерина.
Ищите цельнозерновые булочки и выбирайте варианты с полезными овощами.