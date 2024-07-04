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Фастфуд может быть вполне полезным: советы по питанию

Названы варианты полезного фастфуда

1:29
Здоровье

В наши дни довольно трудно полностью отказаться от фастфуда — кажется, что он повсюду, и иногда его на самом деле гораздо удобнее есть.

Названы варианты полезного фастфуда
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales, PDM

Однако не весь фастфуд одинаково вреден для здоровья — это зависит от того, что вы в него кладёте.

Вот несколько идей о том, как сделать фастфуд более полезным.

Сэндвич с курицей на гриле

Вместо того, чтобы выбирать сэндвич с жареной курицей, выберите сэндвич с курицей на гриле. Курица-гриль содержит меньше жира и калорий по сравнению с жареным вариантом.

Вы можете добавить немного свежих овощей, чтобы сделать блюдо ещё более питательным.

Салат с курицей-гриль

Многие рестораны быстрого питания предлагают салаты с курицей-гриль в качестве белкового варианта. Выбирайте салат с разнообразными овощами, такими как листья салата, шпинат, морковь, огурцы и болгарский перец.

Избегайте сливочных заправок и выбирайте более легкие варианты салатов.

Вегетарианский бургер

Некоторые сети быстрого питания теперь предлагают вегетарианские бургеры, приготовленные из растительных ингредиентов.

Эти гамбургеры являются более здоровой альтернативой традиционным гамбургерам из говядины, поскольку они, как правило, содержат меньше насыщенных жиров и холестерина.

Ищите цельнозерновые булочки и выбирайте варианты с полезными овощами.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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