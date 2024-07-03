Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за стопами, чтобы избежать грибка

Подолог Свентик дала рекомендации по летнему уходу за ногами

В летний период ноги становятся более восприимчивыми к различным проблемам из-за ношения открытой обуви в жаркую погоду. Для предотвращения неприятностей требуется особое внимание к уходу за ногами. Подолог Светлана Свентик в интервью для Петербург2 подчеркнула важность ежедневного мытья ног.

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Рекомендуется мыть ноги каждый вечер тёплой водой, тщательно очищая пространство между пальцами.

"При повышенной потливости можно брать детское мыло. После мытья тщательно вытираем ноги полотенцем, особенно если ваши пальцы расположены максимально плотно друг другу — в этом случае плохая сушка грозит застаиванием влаги и развитием инфекции. После этого не забывайте использовать крем для ног, чтобы смягчить кожу стоп", — поделилась специалист.

Летом также возрастает риск образования мозолей. Чтобы избежать этого, важно выбирать обувь, соответствующую размеру и форме стопы, что поможет предотвратить натирание и появление мозолей.

"Лучше выбирать обувь из натуральных материалов. Обувь должна обеспечивать хорошую поддержку стопы, особенно если вы проводите много времени на ногах. Водяные мозоли, нельзя прокалывать, лучше использовать специальные гелиевые пластыри", — уточнила подолог.

Для профилактики грибковых заболеваний ногтей при посещении общественных мест, таких как бассейны, бани, сауны или спортзалы, следует соблюдать меры предосторожности. Необходимо использовать личное полотенце и обувь (тапочки или сланцы). Также не рекомендуется ходить босиком по ковровым покрытиям в гостиницах.