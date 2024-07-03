Здоровое питание в детстве предотвращает одну болезнь в пожилом возрасте
Риск деменции снижается при здоровом питании в детстве
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04.07.2024 02:33
Питание оказывает большее влияние на когнитивные функции человека, чем мы привыкли думать.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Как здоровое питание предотвращает деменцию
Согласно новым исследованиям, здоровая, питательная диета в детстве может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте.
Исследование показало, что здоровье мозга поддерживается диетой, богатой антиоксидантами и моно- и полиненасыщенными жирами. Для этого важно как можно раньше получить такое питание.
Такая диета снижает клеточный стресс и улучшает приток крови к мозгу.
Можно сделать вывод, что такие продукты, как свежие и листовые овощи, бобовые, необработанные фрукты и цельнозерновые продукты, полезны для здоровья мозга и когнитивных функций.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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