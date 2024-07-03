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Здоровое питание в детстве предотвращает одну болезнь в пожилом возрасте

Риск деменции снижается при здоровом питании в детстве

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Здоровье

Питание оказывает большее влияние на когнитивные функции человека, чем мы привыкли думать.

Риск деменции снижается при здоровом питании в детстве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как здоровое питание предотвращает деменцию

Согласно новым исследованиям, здоровая, питательная диета в детстве может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте.

Исследование показало, что здоровье мозга поддерживается диетой, богатой антиоксидантами и моно- и полиненасыщенными жирами. Для этого важно как можно раньше получить такое питание.

Такая диета снижает клеточный стресс и улучшает приток крови к мозгу.

Можно сделать вывод, что такие продукты, как свежие и листовые овощи, бобовые, необработанные фрукты и цельнозерновые продукты, полезны для здоровья мозга и когнитивных функций.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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