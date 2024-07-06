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В условиях жары врач рекомендует максимально сократить физические нагрузки

Врач Кондрахин: любая нагрузка приводит к повышению температуры крови

0:59
Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию является экстремальной для организма человека, сообщает nsn.fm.

Врач Кондрахин: любая нагрузка приводит к повышению температуры крови
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Чтобы помочь организму справиться с такой жарой, Кондрахин рекомендует избегать физических нагрузок и пить много воды для поддержания водно-солевого баланса. Эксперт также подчеркнул, что в жару становится труднее дышать из-за уменьшения содержания кислорода в воздухе, что может негативно сказаться на здоровье.

Врач советует отказаться от физических упражнений, особенно если они могут привести к резкому ухудшению самочувствия.

"Любая нагрузка приведёт к тому, что температура крови поднимется, организм будет испытывать дискомфорт. Когда мы лежим, мы не создаём нагрузку на мышцы, сердце и лёгкие", — пояснил специалист.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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