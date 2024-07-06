В условиях жары врач рекомендует максимально сократить физические нагрузки

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что температура воздуха выше 25 градусов по Цельсию является экстремальной для организма человека, сообщает nsn.fm.
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Чтобы помочь организму справиться с такой жарой, Кондрахин рекомендует избегать физических нагрузок и пить много воды для поддержания водно-солевого баланса. Эксперт также подчеркнул, что в жару становится труднее дышать из-за уменьшения содержания кислорода в воздухе, что может негативно сказаться на здоровье.
Врач советует отказаться от физических упражнений, особенно если они могут привести к резкому ухудшению самочувствия.
"Любая нагрузка приведёт к тому, что температура крови поднимется, организм будет испытывать дискомфорт. Когда мы лежим, мы не создаём нагрузку на мышцы, сердце и лёгкие", — пояснил специалист.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)