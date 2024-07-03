Врач раскрыла, для кого прыжки с парашютом могут быть смертельно опасны

Терапевт Заплавнова: парашютный спорт опасен для людей с судорогами или диабетом

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прыжки с парашютом оказывают серьезное воздействие на организм, поэтому, как и любая экстремальная деятельность, имеют противопоказания. Терапевт Кристина Заплавнова в интервью NEWS. ru отметила, что прыжки запрещены при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, тяжёлой форме диабета и психических расстройствах.

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Кроме того, к прыжкам не допускаются люди с травмами головы и опорно-двигательного аппарата, заболеваниями легких, нарушениями артериального давления, обмороками и судорогами. Врач также подчеркнула, что прыжки противопоказаны при хронических заболеваниях почек и серьёзных проблемах со зрением.

"Запрещён алкоголь и прочие вещества, меняющие сознание, менее чем за 24 часа до прыжковой смены. Не скрывайте на медконтроле нарушения здоровья или плохое самочувствие, поскольку это может привести к неправильным действиям при выполнении прыжка, обострениям, серьёзным травмам", — резюмировала Заплавнова.