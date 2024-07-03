Врач раскрыла, для кого прыжки с парашютом могут быть смертельно опасны

Прыжки с парашютом оказывают серьезное воздействие на организм, поэтому, как и любая экстремальная деятельность, имеют противопоказания. Терапевт Кристина Заплавнова в интервью NEWS. ru отметила, что прыжки запрещены при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, тяжёлой форме диабета и психических расстройствах.
Фото: commons.wikimedia.org by Jrubenc, CC BY-SA 4.0
Кроме того, к прыжкам не допускаются люди с травмами головы и опорно-двигательного аппарата, заболеваниями легких, нарушениями артериального давления, обмороками и судорогами. Врач также подчеркнула, что прыжки противопоказаны при хронических заболеваниях почек и серьёзных проблемах со зрением.
"Запрещён алкоголь и прочие вещества, меняющие сознание, менее чем за 24 часа до прыжковой смены. Не скрывайте на медконтроле нарушения здоровья или плохое самочувствие, поскольку это может привести к неправильным действиям при выполнении прыжка, обострениям, серьёзным травмам", — резюмировала Заплавнова.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)