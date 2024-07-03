Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как реанимировать томаты-переростки
Вкусный домашний квас: утоляет жажду намного лучше, чем магазинный
Какова польза питомцев для здоровья человека
Как избавиться от черных точек и сделать поры менее заметными
Всё о пудре для макияжа: разнообразие видов и их особенности
DM: 19 турецких болельщиков задержала полиция в Германии
В Калининградской области планируется запуск гигафабрики "Росатома"
Фильм "Самый лучший день" сняли по пьесе Островского "Старый друг лучше новых двух"
Honda, Volkswagen и Chevrolet лидируют в продажах семиместных автомобилей с пробегом
Худшие продукты для здоровья кишечника: мнение диетологов

Названы продукты, ухудшающие здоровье кишечника

1:18
Здоровье » Здоровье и профилактика

Некоторые продукты особенно вредны для здоровья кишечника. Их стоит избегать в своём рационе.

Названы продукты, ухудшающие здоровье кишечника
Фото: Own work by MOs810, CC BY-SA 4.0

Какие продукты вредны для здоровья кишечника

Ультраобработанные продукты, которые содержат большое количество добавок, вредны для здоровья кишечника: это консерванты, подсластители, ароматизаторы, красители. Эти продукты изменяют микробиом кишечника в худшую сторону и могут вызвать воспаление.

К ультраобработанным продуктам относятся сосиски, замороженная пицца, фаст-фуд, чипсы, мороженое, печенье, пирожные, сухие завтраки с добавлением сахара и куриные наггетсы.

Кроме того, большое количество красного мяса в рационе вредно для микрофлоры кишечника. Это связано с тем, что в нём содержится много насыщенных жиров. Лучше заменить красное мясо в своём рационе курицей, индейкой, рыбой, фасолью, нутом и чечевицей.

Продукты с высоким содержанием сахара питают вредные микробы в кишечнике. Все виды сахара вредны для здоровья кишечника. Подсластители способствуют размножению болезнетворных бактерий в кишечнике, что вредно для здоровья.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Хотела тихой семейной жизни: как Бен Аффлек пытался вернуть свою первую любовь
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Последние материалы
Неосторожность на рыбалке: мужчина пострадал от удара током в Новоорске
Сыновья бывшего священника Ащеулова получили 18 лет за госизмену и терроризм
Названы продукты, ухудшающие здоровье кишечника
В Арканзасе произошёл взрыв на военном заводе
Андрей Данилко отказался от концерта в поддержку ВСУ
В Китае планируют построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию
Эксперты указали на купальники, которые не следует покупать детям
Новые правила страхования такси: эксперты ожидают возвращение госавтопарков
Тренера сборной РФ по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму
Медведев прокомментировал ошибку в ходе игры с Мюллером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников