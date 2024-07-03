Худшие продукты для здоровья кишечника: мнение диетологов

Названы продукты, ухудшающие здоровье кишечника

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Некоторые продукты особенно вредны для здоровья кишечника. Их стоит избегать в своём рационе.

Фото: Own work by MOs810, CC BY-SA 4.0

Какие продукты вредны для здоровья кишечника

Ультраобработанные продукты, которые содержат большое количество добавок, вредны для здоровья кишечника: это консерванты, подсластители, ароматизаторы, красители. Эти продукты изменяют микробиом кишечника в худшую сторону и могут вызвать воспаление.

К ультраобработанным продуктам относятся сосиски, замороженная пицца, фаст-фуд, чипсы, мороженое, печенье, пирожные, сухие завтраки с добавлением сахара и куриные наггетсы.

Кроме того, большое количество красного мяса в рационе вредно для микрофлоры кишечника. Это связано с тем, что в нём содержится много насыщенных жиров. Лучше заменить красное мясо в своём рационе курицей, индейкой, рыбой, фасолью, нутом и чечевицей.

Продукты с высоким содержанием сахара питают вредные микробы в кишечнике. Все виды сахара вредны для здоровья кишечника. Подсластители способствуют размножению болезнетворных бактерий в кишечнике, что вредно для здоровья.