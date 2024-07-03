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Названы напитки, наиболее эффективные для борьбы с жаждой в жару

Врач Кованова: в жару лучше всего утолять жажду питьевой водой

1:03
Здоровье

Диетолог София Кованова в беседе с NEWS. ru рекомендовала для борьбы с жаждой в жаркую погоду употреблять питьевую воду (включая минеральную), квас, кефир и смузи. Она подчеркнула, что в условиях высоких температур организму требуется больше витаминов и минералов.

Врач Кованова: в жару лучше всего утолять жажду питьевой водой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Квас восполнит потерю витаминов группы B. Пить можно до 500 мл в сутки. Вода с добавлением лимона — витамин C. Минеральная вода "Ессентуки" или "Боржоми" — три-четыре раза в день по 100 мл", — сообщила Кованова.

По словам врача, употребление рекомендованных объёмов напитков позволяет компенсировать недостаток таких минералов, как кальций, магний и фосфор. Кисломолочные продукты, такие как кефир и айран, помогают восстановить уровень белка в организме. Что касается смузи с красными ягодами, они богаты ресвератролом — антиоксидантом, который в девять раз эффективнее многих других подобных веществ.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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