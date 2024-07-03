Переедание в жару: названа одна из причин инфарктов и инсультов в жаркую погоду

Высокие температуры оказывают значительное влияние на человеческий организм. Они могут вызвать повышение давления, гипертонический криз, высокий пульс, головокружение, рвоту, удушье, а также привести к сердечному приступу или инсульту.
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Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT отметила, что негативные эффекты жары усиливаются при обезвоживании и переедании.
Эти факторы значительно увеличивают нагрузку на сердце, кровеносные сосуды и почки, что способствует загущению крови и повышает риск тромбообразования, что в свою очередь может стать причиной сердечного приступа или инсульта.
Для предотвращения обезвоживания в жару Людмила Лапа рекомендует пить не менее трёх литров жидкости в день, предпочтительно чистой воды комнатной температуры, чтобы не спровоцировать респираторные заболевания.
Для защиты кожи от солнечного воздействия следует использовать солнцезащитный крем и носить головной убор во время пребывания на солнце.
Если появляются первые симптомы солнечного удара, врач советует поискать тень, присесть на скамейку и сделать несколько глотков воды.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)