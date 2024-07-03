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Переедание в жару: названа одна из причин инфарктов и инсультов в жаркую погоду

Врач Лапа: обезвоживание и переедание способны усугубить состояние в жару

1:13
Здоровье

Высокие температуры оказывают значительное влияние на человеческий организм. Они могут вызвать повышение давления, гипертонический криз, высокий пульс, головокружение, рвоту, удушье, а также привести к сердечному приступу или инсульту.

Врач Лапа: обезвоживание и переедание способны усугубить состояние в жару
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT отметила, что негативные эффекты жары усиливаются при обезвоживании и переедании.

Эти факторы значительно увеличивают нагрузку на сердце, кровеносные сосуды и почки, что способствует загущению крови и повышает риск тромбообразования, что в свою очередь может стать причиной сердечного приступа или инсульта.

Для предотвращения обезвоживания в жару Людмила Лапа рекомендует пить не менее трёх литров жидкости в день, предпочтительно чистой воды комнатной температуры, чтобы не спровоцировать респираторные заболевания.

Для защиты кожи от солнечного воздействия следует использовать солнцезащитный крем и носить головной убор во время пребывания на солнце.

Если появляются первые симптомы солнечного удара, врач советует поискать тень, присесть на скамейку и сделать несколько глотков воды.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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