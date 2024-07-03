Врач предостерегла, кому важно быть осторожнее в жару

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Врач Кузнецова: в жару сердечники находятся в группе риска

1:25
Здоровье

Врач-кардиолог Людмила Кузнецова заявила, что высокие температуры особенно опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она акцентировала внимание на необходимости особой осторожности для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца, сообщает Газета.Ru.

Врач Кузнецова: в жару сердечники находятся в группе риска
Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, PDM

Специалист также указала на угрозу, которую представляет жара для лиц с аритмиями, поскольку высокие температуры могут спровоцировать повышение артериального давления и ускорение сердцебиения, увеличивая риск возникновения кардиоваскулярных осложнений, таких как инсульт и инфаркт.

"В качестве защитной реакции во время жары усиливается потоотделение, чтобы охладить организм. Но, с другой стороны, это приводит к сгущению крови и риску образования тромбов, а также к потере минералов, что может привести к развитию аритмии сердца", — уточнила врач.

Доктор Кузнецова объяснила, что жаркая погода может вызвать ряд неприятных симптомов, включая головную боль, головокружение, визуальные нарушения в виде "мушек" перед глазами, одышку, тошноту и учащённое сердцебиение. Чтобы уменьшить негативное воздействие жары, кардиолог рекомендует увеличить потребление жидкости, уменьшить физические нагрузки и адаптировать свой рацион питания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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