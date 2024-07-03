Врач предостерегла, кому важно быть осторожнее в жару

Врач Кузнецова: в жару сердечники находятся в группе риска

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Людмила Кузнецова заявила, что высокие температуры особенно опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она акцентировала внимание на необходимости особой осторожности для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца, сообщает Газета.Ru.

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Специалист также указала на угрозу, которую представляет жара для лиц с аритмиями, поскольку высокие температуры могут спровоцировать повышение артериального давления и ускорение сердцебиения, увеличивая риск возникновения кардиоваскулярных осложнений, таких как инсульт и инфаркт.

"В качестве защитной реакции во время жары усиливается потоотделение, чтобы охладить организм. Но, с другой стороны, это приводит к сгущению крови и риску образования тромбов, а также к потере минералов, что может привести к развитию аритмии сердца", — уточнила врач.

Доктор Кузнецова объяснила, что жаркая погода может вызвать ряд неприятных симптомов, включая головную боль, головокружение, визуальные нарушения в виде "мушек" перед глазами, одышку, тошноту и учащённое сердцебиение. Чтобы уменьшить негативное воздействие жары, кардиолог рекомендует увеличить потребление жидкости, уменьшить физические нагрузки и адаптировать свой рацион питания.