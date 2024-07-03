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От судорог до инфарктов: врач предостерегла об опасностях "тропических ночей"

Врач Алексеева: "тропические ночи" могут спровоцировать инсульт или инфаркт

1:21
Здоровье

В некоторых областях России, в том числе и в столице, температура воздуха в ночное время не снижается ниже 20°C. Врач общей практики Лариса Алексеева объяснила "Вечерней Москве", почему такие "тропические ночи" могут быть опасны для здоровья.

Врач Алексеева: "тропические ночи" могут спровоцировать инсульт или инфаркт
Фото: unsplash.com by Tony Lam Hoang, PDM

По словам специалиста, комфортная летняя ночная температура должна быть около 15-16°C, а влажность не должна превышать 60%. Повышение ночных температур выше 18°C уже представляет угрозу для здоровья. Врач подчеркнула, что в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, неврологическими расстройствами, проблемами с дыхательной системой, а также страдающие ожирением.

"Признаком того, что "тропические ночи" отрицательно сказываются на вашем здоровье, являются: ощущения перебоев в работе сердца, головная боль, сильная усталость, ускоренный ритм сердца, отёчность в конечностях и на лице, утренняя утомляемость, тошнота и судороги", — уточнила Лариса Алексеева.

Кроме того, у некоторых людей "тропические ночи" могут вызвать резкие скачки артериального давления, что может привести к инфарктам и инсультам, заключила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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