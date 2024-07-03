Нейрохирург Гайсин: глиобластома — самая тяжёлая внутримозговая опухоль, которая отличается агрессивностью и стремительным ростом клеток

Врач-нейрохирург Гайсин рассказал о внутримозговой опухоли — глиобластоме

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глиобластома — наиболее злокачественная форма внутримозговых опухолей, которые развиваются из вещества головного мозга.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under U.S. federal government

Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии, ассистент кафедры нейрохирургии Сеченовского университета Ильшат Гайсин рассказал, что внутримозговые опухоли (глиомы) делятся на 4 степени злокачественности, и глиобластома — самая тяжёлая. Отличается агрессивностью и стремительным ростом клеток.

Главное при этом заболевании — вовремя его обнаружить. Обычно человек начинает что-то подозревать, когда болезнь уже на поздней стадии. Особенно, если опухоль появилась в "серой" зоне.

"В головном мозге есть участки, которые не отвечают за определённую функцию. И если опухоль возникает в такой зоне, она растёт до тех пор, пока не начнет воздействовать на центры, ответственные, например, за речь, движение, зрение, или пока не затруднит отток жидкости из желудочков головного мозга. Только тогда у человека начинает болеть голова, появляется тошнота, рвота, могут возникнуть приступы эпилепсии, нарушиться речь и т. д.", — рассказал врач.

Лечение затрудняется тем, что полностью удалить глиобластому не всегда получается. Дело в том, что опухоль появляется в одном месте, а маленькие клеточки распространяются в другие части мозга, и найти их на МРТ или во время операции не всегда представляется возможным. Из-за этого происходят рецидивы.

Химиотерапия тоже не всегда может помочь, потому что раковые клетки эволюционируют внутри самой опухоли, приспосабливаясь к препаратам.

И как таковой провоцирующий фактор у этого вида опухоли отсутствует. Влияет всё понемногу, например, образ жизни, питание, курение или алкоголь.

По словам эксперта, к злокачественным опухолям приводит поломка ДНК. В каждом ДНК присутствуют онкогены и онкосупрессоры. Последние контролируют рост "плохих" клеток. При нарушении их баланса и возникают злокачественные новообразования.

"При глиобластомах чаще встречается так называемая IDH-мутация. Эти клетки больше чувствительны к противоопухолевым препаратам, которые есть на вооружении у наших онкологов. При отсутствии данной мутации опухоль менее чувствительна к терапии", — сообщил нейрохирург.

Учёные и врачи пытаются создать препараты, помогающие продлить качество и продолжительность жизни пациентов с глиобластомой, а в идеале — найти от неё лекарство. Но пока им этого не удалось. Правда есть экспериментальные разработки — в некоторых странах проводят терапию, обучающую собственные здоровые клетки бороться с раковыми, пишет tmn.aif.ru.