Эксперт предупреждает: есть овощи прямо с грядки опасно для здоровья

Врач-диетолог Надежда Чернышова предупреждает, что есть овощи сразу с грядки может быть опасно для здоровья. На овощах, фруктах и ягодах, выращенных на огороде, могут оказаться паразитические черви — яйца глистов.
Фото: flickr.com by Кайл Мэй, CC BY 2.0
Даже если вы не используете навоз на своём участке, яйца глистов могут попасть на продукты с пылью с соседних участков. Поэтому важно всегда мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением.
Чтобы очистить продукты от грязи и земли, положите их в дуршлаг и поместите в кастрюлю с прохладной водой на 20 минут. Затем выньте продукты и промойте их проточной водой. На дне кастрюли вы увидите грязь и землю, которые вы удалите вместе с водой.
Таким образом, вы сможете обезопасить себя от заражения паразитическими червями и насладиться свежими овощами и фруктами с грядки.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Проводит диагностику и лечение инфекционных заболеваний, в том числе коклюша, энцефалита, скарлатины, ботулизма, тифа, малярии, дизентерии и т.д.
Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, желчекаменной болезни, дисбактериоза.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.