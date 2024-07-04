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Эксперт предупреждает: есть овощи прямо с грядки опасно для здоровья

Доктор Чернышова советует мыть овощи, даже если вы не удобряете их навозом

0:57
Здоровье

Врач-диетолог Надежда Чернышова предупреждает, что есть овощи сразу с грядки может быть опасно для здоровья. На овощах, фруктах и ягодах, выращенных на огороде, могут оказаться паразитические черви — яйца глистов.

Доктор Чернышова советует мыть овощи, даже если вы не удобряете их навозом
Фото: flickr.com by Кайл Мэй, CC BY 2.0

Даже если вы не используете навоз на своём участке, яйца глистов могут попасть на продукты с пылью с соседних участков. Поэтому важно всегда мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением.

Чтобы очистить продукты от грязи и земли, положите их в дуршлаг и поместите в кастрюлю с прохладной водой на 20 минут. Затем выньте продукты и промойте их проточной водой. На дне кастрюли вы увидите грязь и землю, которые вы удалите вместе с водой.

Таким образом, вы сможете обезопасить себя от заражения паразитическими червями и насладиться свежими овощами и фруктами с грядки.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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