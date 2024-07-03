Вплоть до летального исхода: названы салаты, которые опасно потреблять в жару

Диетолог Соломатина: в жару следует отказаться от салатов с майонезом и рыбой

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время люди всё больше опасаются покупать готовую еду из магазинов из-за сообщений об отравлениях. Вопрос становится особо важным в летний период, когда продукты быстро портятся из-за высоких температур. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" поделилась советами о том, какие салаты лучше не покупать в жаркое время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

"В готовые салаты могут добавлять некачественное сырьё и хранить их неправильным образом. Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например консервы", — пояснила врач.

Специалист указала на возможность наличия ботулизма в салатах с консервированными грибами, овощами или мясом, отметив, что опасные бактерии невозможно обнаружить самостоятельно. Например, ботулизм может возникнуть даже в мёде при неправильном хранении, и его симптомы могут быть ошибочно приняты за признаки инсульта, особенно, больным человеком.

"Ботулотоксин нарушает нервную мышечную передачу. У человека начинаются проблемы с дыханием, работой сердца, которое не может биться. Также появляются двоение в глазах, опущение век, заторможенная речь. Такие симптомы характерны и для инсульта, поэтому эти два опасных состояния можно перепутать и упустить время, которое при ботулизме играет огромную роль", — сообщила специалист.

Специалист также предупредила о других знакомых, но не менее опасных бактериях, таких как кишечная палочка, листерии и дизентерии, которые могут развиться в готовой еде при жаре, вызывая серьёзные расстройства пищеварительного тракта. Наиболее общие симптомы включают тошноту, диарею, слабость и сильное обезвоживание. Детей и пожилых людей употребление испорченных салатов может привести к смерти.

Елена Соломатина рекомендовала избегать покупки готовой еды, содержащей яйца, рыбу, мясо и майонез, и быть особенно осторожными с фруктовыми салатами летом.