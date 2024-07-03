Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что кошка вам доверяет: эксперты перечислили главные признаки
Как определить, подходят ли вам ваши духи: ключевые признаки
Эльвира Набиуллина оценила потенциал российского рынка капитала
Почему нельзя пользоваться бесплатными шампунями в отелях
Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial
Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле
Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю и абьюз
Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили
Вплоть до летального исхода: названы салаты, которые опасно потреблять в жару

Диетолог Соломатина: в жару следует отказаться от салатов с майонезом и рыбой

2:21
Здоровье

В последнее время люди всё больше опасаются покупать готовую еду из магазинов из-за сообщений об отравлениях. Вопрос становится особо важным в летний период, когда продукты быстро портятся из-за высоких температур. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" поделилась советами о том, какие салаты лучше не покупать в жаркое время года.

Диетолог Соломатина: в жару следует отказаться от салатов с майонезом и рыбой
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

"В готовые салаты могут добавлять некачественное сырьё и хранить их неправильным образом. Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например консервы", — пояснила врач.

Специалист указала на возможность наличия ботулизма в салатах с консервированными грибами, овощами или мясом, отметив, что опасные бактерии невозможно обнаружить самостоятельно. Например, ботулизм может возникнуть даже в мёде при неправильном хранении, и его симптомы могут быть ошибочно приняты за признаки инсульта, особенно, больным человеком.

"Ботулотоксин нарушает нервную мышечную передачу. У человека начинаются проблемы с дыханием, работой сердца, которое не может биться. Также появляются двоение в глазах, опущение век, заторможенная речь. Такие симптомы характерны и для инсульта, поэтому эти два опасных состояния можно перепутать и упустить время, которое при ботулизме играет огромную роль", — сообщила специалист.

Специалист также предупредила о других знакомых, но не менее опасных бактериях, таких как кишечная палочка, листерии и дизентерии, которые могут развиться в готовой еде при жаре, вызывая серьёзные расстройства пищеварительного тракта. Наиболее общие симптомы включают тошноту, диарею, слабость и сильное обезвоживание. Детей и пожилых людей употребление испорченных салатов может привести к смерти.

Елена Соломатина рекомендовала избегать покупки готовой еды, содержащей яйца, рыбу, мясо и майонез, и быть особенно осторожными с фруктовыми салатами летом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Последние материалы
Идеальная кожа за полчаса: плюсы и минусы процедуры HydraFacial
Автокриминалист Шелков: для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров
Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю и абьюз
Одно удобрение защитит томаты от вершинной гнили
Пограничники перехватили партию кокаина на ₽22,3 млрд в контейнере с фруктами
Бестселлер "Последний день лета" про ростовских школьников экранизируют
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с допингом
Диетолог Соломатина: в жару следует отказаться от салатов с майонезом и рыбой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников