Россиянам рассказали, почему в условиях аномальной жары предпочтительнее пить воду из колодца

Терапевт Лапа: при аномальной жаре лучше пить воду из колодца

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все напитки одинаково эффективны для утоления жажды в жаркий период. Важную роль играет температура: тёплая вода часто оказывается более эффективной, чем охлаждённая газировка. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа в эфире радио "Комсомольская правда".

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

"Люди, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, всегда переносят погоду плохо. Имеется в виду жаркую, холодную, ветреную погоду, магнитные бури, солнечное затмение. Все эти вещи воздействуют каким-то образом на сосуды человека, особенно того, кто перенёс инсульт, инфаркт. Возраст преклонный — это самое главное отягчающее обстоятельство, и пожилые — та категория людей, которые переносят жару плохо", — пояснила врач.

Специалист отметила, что дети лучше справляются с жаркой погодой благодаря большому запасу энергии. Она подчеркнула, что тёплое питьё, особенно чистая вода, является лучшим средством против жажды, так как организм быстрее адаптируется к нему, поскольку состоит в основном из воды. Это делает воду эффективнее чая и газировки.

Но наиболее идеальным решением проблемы жажды, по мнению медика, остаётся вода из колодца с температурой около +4 градусов. Она мгновенно восстанавливает терморегуляцию и помогает бороться с обезвоживанием — одной из распространённых летних проблем.