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Россиянам рассказали, почему в условиях аномальной жары предпочтительнее пить воду из колодца

Терапевт Лапа: при аномальной жаре лучше пить воду из колодца

1:31
Здоровье

Не все напитки одинаково эффективны для утоления жажды в жаркий период. Важную роль играет температура: тёплая вода часто оказывается более эффективной, чем охлаждённая газировка. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа в эфире радио "Комсомольская правда".

Терапевт Лапа: при аномальной жаре лучше пить воду из колодца
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

"Люди, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, всегда переносят погоду плохо. Имеется в виду жаркую, холодную, ветреную погоду, магнитные бури, солнечное затмение. Все эти вещи воздействуют каким-то образом на сосуды человека, особенно того, кто перенёс инсульт, инфаркт. Возраст преклонный — это самое главное отягчающее обстоятельство, и пожилые — та категория людей, которые переносят жару плохо", — пояснила врач.

Специалист отметила, что дети лучше справляются с жаркой погодой благодаря большому запасу энергии. Она подчеркнула, что тёплое питьё, особенно чистая вода, является лучшим средством против жажды, так как организм быстрее адаптируется к нему, поскольку состоит в основном из воды. Это делает воду эффективнее чая и газировки.

Но наиболее идеальным решением проблемы жажды, по мнению медика, остаётся вода из колодца с температурой около +4 градусов. Она мгновенно восстанавливает терморегуляцию и помогает бороться с обезвоживанием — одной из распространённых летних проблем.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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