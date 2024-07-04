Берегите почки: терапевт предостерегает от бесконтрольного приёма витамина D

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Терапевт Елена Беляева призвала пройти генетический тест на дефицит витаминов

1:48
Здоровье

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей и зубов, а также в укреплении иммунной системы. Он помогает снизить риск развития кожных заболеваний и болезней сердца.

Терапевт Елена Беляева призвала пройти генетический тест на дефицит витаминов
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Кроме того, витамин D способствует профилактике аутоиммунных, онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний и болезни Альцгеймера.

Терапевт Елена Беляева поделилась двумя способами, которые помогут узнать о дефиците витаминов:

1. Пройти медицинский чек-ап и сдать анализы.

2. Пройти генетический тест на дефицит витаминов и микроэлементов, а также тест по диетологии, который к тому же поможет определить предрасположенность к ожирению или диабету.

Дефицит витамина D может иметь серьёзные последствия для организма, включая мышечную слабость и заболевания сердца. Также он может способствовать развитию болезни Крона, которая поражает кишечник.

Если у вас обнаружили дефицит этого витамина, вам следует обратить внимание на своё питание и, при необходимости, принимать специальные добавки. Также важно больше времени проводить на свежем воздухе.

Елена Беляева рекомендует включить в рацион продукты, богатые витамином D, такие, как печень рыбы, лосось, скумбрия, икра, тунец, яйца, сливки и сметана.

Однако важно помнить, что избыток витамина D также может быть вредным для организма: высокая концентрация может вызвать токсический эффект и навредить почкам. Поэтому необходимо правильно подобрать дозировку и не превышать рекомендуемую норму.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Михайленко Анатолий
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Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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