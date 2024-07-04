Советы терапевта: что делать, если стало плохо в жару

Терапевт Бурнацкая советует при перегреве в жару выпить воды и полежать

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На фоне прогнозов об аномально жаркой погоде в ближайшее время терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами, как помочь себе или другим людям в случае перегрева на солнце.

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Она рекомендует в первую очередь найти тенистое прохладное место, чтобы прилечь. Также важно выпить достаточное количество жидкости.

Если состояние не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь. Доктор обращает внимание на признаки перегрева: слабость, головокружение и повышенное потоотделение.

Она также предупредила, что люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, маленькие дети и кормящие мамы могут быть более чувствительны к высоким температурам. В жаркую погоду не помешает и контроль артериального давления .