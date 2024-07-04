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Советы терапевта: что делать, если стало плохо в жару

Терапевт Бурнацкая советует при перегреве в жару выпить воды и полежать

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Здоровье

На фоне прогнозов об аномально жаркой погоде в ближайшее время терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами, как помочь себе или другим людям в случае перегрева на солнце.

Терапевт Бурнацкая советует при перегреве в жару выпить воды и полежать
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

Она рекомендует в первую очередь найти тенистое прохладное место, чтобы прилечь. Также важно выпить достаточное количество жидкости.

Если состояние не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь. Доктор обращает внимание на признаки перегрева: слабость, головокружение и повышенное потоотделение.

Она также предупредила, что люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, маленькие дети и кормящие мамы могут быть более чувствительны к высоким температурам. В жаркую погоду не помешает и контроль артериального давления .

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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