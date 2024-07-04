Советы терапевта: что делать, если стало плохо в жару

На фоне прогнозов об аномально жаркой погоде в ближайшее время терапевт Светлана Бурнацкая поделилась советами, как помочь себе или другим людям в случае перегрева на солнце.
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Она рекомендует в первую очередь найти тенистое прохладное место, чтобы прилечь. Также важно выпить достаточное количество жидкости.
Если состояние не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь. Доктор обращает внимание на признаки перегрева: слабость, головокружение и повышенное потоотделение.
Она также предупредила, что люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, маленькие дети и кормящие мамы могут быть более чувствительны к высоким температурам. В жаркую погоду не помешает и контроль артериального давления .
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)