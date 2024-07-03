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Этот напиток нельзя пить при похудении: будьте осторожны

При похудении не стоит употреблять пиво

1:31
Здоровье

Многие люди любят время от времени пить пиво — оно освежающее, лёгкое. Между тем, несмотря на то, что пиво не содержит много алкоголя, это худший напиток, который вы можете выбрать, если хотите похудеть.

При похудении не стоит употреблять пиво
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пустые калории

Калории в пиве часто называют "пустыми калориями", потому что они практически не имеют питательной ценности.

Эти калории поступают из алкоголя и углеводов, но им не хватает необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых вашему организму для оптимального здоровья.

Употребляя пиво, вы потребляете дополнительные калории, не получая при этом каких-либо существенных питательных преимуществ.

Стимуляция аппетита

Было доказано, что алкоголь, в том числе пиво, повышает аппетит. Когда вы пьёте пиво, оно может стимулировать ваш аппетит и вызывать чувство голода, что приводит к увеличению вероятности переедания или выбора менее здоровой пищи.

Нарушение сжигания жира

Когда вы употребляете алкоголь, ваше тело отдаёт приоритет метаболизму алкоголя, а не другим источникам энергии, таким как жир. Это означает, что пока ваше тело занято расщеплением алкоголя, оно не сжигает жир эффективно.

Калории из алкоголя также с большей вероятностью откладываются в виде жира, особенно в области живота, что может помешать вашему прогрессу в похудении.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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