Этот напиток нельзя пить при похудении: будьте осторожны

Многие люди любят время от времени пить пиво — оно освежающее, лёгкое. Между тем, несмотря на то, что пиво не содержит много алкоголя, это худший напиток, который вы можете выбрать, если хотите похудеть.
Калории в пиве часто называют "пустыми калориями", потому что они практически не имеют питательной ценности.
Эти калории поступают из алкоголя и углеводов, но им не хватает необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых вашему организму для оптимального здоровья.
Употребляя пиво, вы потребляете дополнительные калории, не получая при этом каких-либо существенных питательных преимуществ.
Было доказано, что алкоголь, в том числе пиво, повышает аппетит. Когда вы пьёте пиво, оно может стимулировать ваш аппетит и вызывать чувство голода, что приводит к увеличению вероятности переедания или выбора менее здоровой пищи.
Когда вы употребляете алкоголь, ваше тело отдаёт приоритет метаболизму алкоголя, а не другим источникам энергии, таким как жир. Это означает, что пока ваше тело занято расщеплением алкоголя, оно не сжигает жир эффективно.
Калории из алкоголя также с большей вероятностью откладываются в виде жира, особенно в области живота, что может помешать вашему прогрессу в похудении.
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