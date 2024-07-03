Этот напиток нельзя пить при похудении: будьте осторожны

При похудении не стоит употреблять пиво

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди любят время от времени пить пиво — оно освежающее, лёгкое. Между тем, несмотря на то, что пиво не содержит много алкоголя, это худший напиток, который вы можете выбрать, если хотите похудеть.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пустые калории

Калории в пиве часто называют "пустыми калориями", потому что они практически не имеют питательной ценности.

Эти калории поступают из алкоголя и углеводов, но им не хватает необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых вашему организму для оптимального здоровья.

Употребляя пиво, вы потребляете дополнительные калории, не получая при этом каких-либо существенных питательных преимуществ.

Стимуляция аппетита

Было доказано, что алкоголь, в том числе пиво, повышает аппетит. Когда вы пьёте пиво, оно может стимулировать ваш аппетит и вызывать чувство голода, что приводит к увеличению вероятности переедания или выбора менее здоровой пищи.

Нарушение сжигания жира

Когда вы употребляете алкоголь, ваше тело отдаёт приоритет метаболизму алкоголя, а не другим источникам энергии, таким как жир. Это означает, что пока ваше тело занято расщеплением алкоголя, оно не сжигает жир эффективно.

Калории из алкоголя также с большей вероятностью откладываются в виде жира, особенно в области живота, что может помешать вашему прогрессу в похудении.