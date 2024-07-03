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Полезные для кишечника продукты: факты, о которых вы не знали

Для здоровья кишечника нужно есть ферментированные продукты

1:38
Здоровье

От здоровья кишечника зависит здоровье всего организма. Вот поэтому так важно следить за его здоровьем.

Для здоровья кишечника нужно есть ферментированные продукты
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Какие продукты полезны для здоровья кишечника

Для здоровья кишечника важно употреблять в пищу продукты, содержащие клетчатку. Это тип углеводов, которые содержатся в растительной пище. Они могут быть растворимыми или нерастворимыми.

Растворимая клетчатка образует гель, который служит пищей для кишечных бактерий. Нерастворимая клетчатка проходит через кишечник в нерастворённом виде и способствует регулярному опорожнению кишечника.

Чтобы получить клетчатку, диетологи рекомендуют добавлять в свой рацион такие продукты, как бобовые, фрукты, овощи и зерновые. Например, горох, чечевица, нут, фасоль, отруби, мюсли, булгур, киноа, сухофрукты.

Свежие овощи и фрукты также богаты клетчаткой, особенно тыква, яблоки, груши, брокколи, артишоки, апельсины, грейпфруты.

Кроме того, вы можете получить клетчатку из семечек и орехов — миндаля, фундука, тыквенных семечек, семян льна, семян чиа.

Продукты, богатые пробиотиками, также чрезвычайно полезны для здоровья кишечника и нормального пищеварения. Сюда входят ферментированные продукты — греческий йогурт, кефир, чайный гриб, квашеная капуста, кимчи.

Эти продукты поддержат работу кишечника, иммунную систему и хорошее настроение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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