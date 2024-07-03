Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, почему кошки предпочитают не спать ночью
Доктор Хамид рассказал, как сохранить белизну зубов
Черноморское побережье оказалось под атакой комаров
Учёные обнаружили новый подводный мир на Северном полюсе
Для здоровья кишечника нужно есть ферментированные продукты
Быстрый пирог с капустой: готовится 40 минут вместе с выпечкой
Как правильно сушить сухоцветы?
Макгрегор — о плаче Роналду: Это истинная страсть к своей стране
Забудьте об утюге: почему мятая одежда стала модным трендом?
Чем полезна эхинацея для здоровья: рецепт приготовления чая

Эхинацея лечит запоры и укрепляет иммунитет

1:19
Здоровье

Эхинацея является распространённым лекарственным растением.

Эхинацея лечит запоры и укрепляет иммунитет
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

В чём польза эхинацеи

Эхинацея в виде чая действует как мягкое слабительное и стимулирует работу кишечника, помогая в лечении запоров. Для этого достаточно выпивать одну чашку этого целебного напитка в день.

Эхинацея также создаёт условия, которые смягчают симптомы простуды и гриппа и могут сократить время выздоровления.

Терапевты, инфекционисты, иммунологи и спортивные врачи рекомендуют использовать настои и настойки для лечения простудных заболеваний, а капсулы или таблетки — для профилактики.

Препараты эхинацеи поддерживают деятельность иммунной системы, помогают бороться с воспалением, оказывают обезболивающее действие, ускоряют заживление ран.

В корнях содержится больше масел, а в надземных частях содержатся полезные соединения для активизации иммунной системы.

Как правильно пить чай из эхинацеи

Взрослым и детям старше 12 лет: нужно взять 1 столовую ложку фитосбора, залить 200 мл кипятка, настаивать 20 минут, периодически надавливая ложкой на пакет, пить в горячем виде 3-4 раза в день до еды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
Доктор Хамид рассказал, как сохранить белизну зубов
Черноморское побережье оказалось под атакой комаров
Учёные обнаружили новый подводный мир на Северном полюсе
Для здоровья кишечника нужно есть ферментированные продукты
Быстрый пирог с капустой: готовится 40 минут вместе с выпечкой
Как правильно сушить сухоцветы?
Макгрегор — о плаче Роналду: Это истинная страсть к своей стране
Забудьте об утюге: почему мятая одежда стала модным трендом?
Певица Mia Boyka раскрыла свои гонорары и детали личной жизни
Тимур Юнусов объяснил, почему не давал сольных концертов с 2017 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников