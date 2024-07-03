Чем полезна эхинацея для здоровья: рецепт приготовления чая

Эхинацея является распространённым лекарственным растением.
Эхинацея в виде чая действует как мягкое слабительное и стимулирует работу кишечника, помогая в лечении запоров. Для этого достаточно выпивать одну чашку этого целебного напитка в день.
Эхинацея также создаёт условия, которые смягчают симптомы простуды и гриппа и могут сократить время выздоровления.
Терапевты, инфекционисты, иммунологи и спортивные врачи рекомендуют использовать настои и настойки для лечения простудных заболеваний, а капсулы или таблетки — для профилактики.
Препараты эхинацеи поддерживают деятельность иммунной системы, помогают бороться с воспалением, оказывают обезболивающее действие, ускоряют заживление ран.
В корнях содержится больше масел, а в надземных частях содержатся полезные соединения для активизации иммунной системы.
Взрослым и детям старше 12 лет: нужно взять 1 столовую ложку фитосбора, залить 200 мл кипятка, настаивать 20 минут, периодически надавливая ложкой на пакет, пить в горячем виде 3-4 раза в день до еды.
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