Чем полезна эхинацея для здоровья: рецепт приготовления чая

Эхинацея лечит запоры и укрепляет иммунитет

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эхинацея является распространённым лекарственным растением.

Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

В чём польза эхинацеи

Эхинацея в виде чая действует как мягкое слабительное и стимулирует работу кишечника, помогая в лечении запоров. Для этого достаточно выпивать одну чашку этого целебного напитка в день.

Эхинацея также создаёт условия, которые смягчают симптомы простуды и гриппа и могут сократить время выздоровления.

Терапевты, инфекционисты, иммунологи и спортивные врачи рекомендуют использовать настои и настойки для лечения простудных заболеваний, а капсулы или таблетки — для профилактики.

Препараты эхинацеи поддерживают деятельность иммунной системы, помогают бороться с воспалением, оказывают обезболивающее действие, ускоряют заживление ран.

В корнях содержится больше масел, а в надземных частях содержатся полезные соединения для активизации иммунной системы.

Как правильно пить чай из эхинацеи

Взрослым и детям старше 12 лет: нужно взять 1 столовую ложку фитосбора, залить 200 мл кипятка, настаивать 20 минут, периодически надавливая ложкой на пакет, пить в горячем виде 3-4 раза в день до еды.