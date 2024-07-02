Академик РАН сообщил о снижении уровня смертности среди пациентов с онкологией

Главный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости сообщил об обнадеживающей динамике в борьбе с онкологическими заболеваниями. За последние восемь лет смертность от рака среди пациентов с злокачественными опухолями значительно снизилась с 23,6% до 18,3% в год.
По словам специалиста, такое улучшение связано с тем, что все больше онкологических заболеваний выявляются на ранних стадиях. В 2023 году злокачественные образования были обнаружены у 674 587 человек, что на 8% больше, чем в 2021 году.
Андрей Каприн также отметил, что в настоящее время 60% онкологических заболеваний выявляются на первой и второй стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. В результате выросло число пациентов, которые наблюдаются у врачей в течение пяти и более лет.
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