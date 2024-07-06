Врач сообщила о важности защиты от сквозняков в летний период

По словам Светланы Бурнацкой, врача-терапевта и профпатолога клиники академика Ройтберга, жара повышает риск простудных заболеваний из-за сквозняков и кондиционеров.
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Она объяснила РИАМО, что холодный воздух, направленный на определённую часть тела, может стать причиной различных заболеваний, включая респираторные инфекции, воспаление мышц (миозиты), воспаление нервов (невралгии) и другие воспалительные процессы.
"Особенно чувствительными к переохлаждению оказываются открытые участки тела, такие как голова и шея", — отметила Светлана Бурнацкая.
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