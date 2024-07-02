Изменение цвета мочи: повод для беспокойства или нормальное явление?

Уролог Белопольский: множество заболеваний проявляются изменением цвета мочи

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменение оттенка мочи может быть признаком развития различных урологических заболеваний. Об этом предупреждает врач-уролог Александр Белопольский из Центра молекулярной диагностики (CMD) Севастопольского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. К этому списку заболеваний относятся мочекаменная болезнь, цистит, простатит и инфекции, передаваемые половым путём, сообщает Газета.Ru.

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"При таких заболеваниях, как цистит, моча меняет цвет на тёмно-жёлтый или становится мутной, при мочекаменной болезни моча тёмная, густая, с примесью крови, то есть, имеет красноватый или красный цвет", — уточнил врач Александр Белопольский.

Кроме того, цвет мочи может изменяться под воздействием приёма лекарственных препаратов или недостаточного потребления жидкости. В этом случае, как утверждает врач, незначительное потемнение цвета мочи можно считать нормальным явлением.