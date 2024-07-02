Скорее к врачу: названо опасное заболевание, симптомом которого является вздутие живота

Вздутие живота, которое не проходит в течение длительного времени, может быть поводом для обращения к врачу. Национальная служба здравоохранения Великобритании, как сообщает издание The Mirror, рекомендует не игнорировать этот симптом.
Дело в том, что длительное вздутие живота, продолжающееся несколько недель, может указывать на аденомиоз. Это состояние является разновидностью эндометриоза, при котором слизистая оболочка матки (эндометрий) разрастается за пределы полости матки. Если не диагностировать и не лечить аденомиоз своевременно, он может привести к бесплодию, предупреждают специалисты.
Другие симптомы аденомиоза:
Лечение аденомиоза может включать медикаментозную терапию, физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое удаление патологических узлов или матки.
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