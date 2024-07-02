Скорее к врачу: названо опасное заболевание, симптомом которого является вздутие живота

The Mirror: длительное вздутие живота может указывать на аденомиоз

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота, которое не проходит в течение длительного времени, может быть поводом для обращения к врачу. Национальная служба здравоохранения Великобритании, как сообщает издание The Mirror, рекомендует не игнорировать этот симптом.

Фото: Openverse by H o l l y., CC BY 2.0

Дело в том, что длительное вздутие живота, продолжающееся несколько недель, может указывать на аденомиоз. Это состояние является разновидностью эндометриоза, при котором слизистая оболочка матки (эндометрий) разрастается за пределы полости матки. Если не диагностировать и не лечить аденомиоз своевременно, он может привести к бесплодию, предупреждают специалисты.

Другие симптомы аденомиоза:

Болезненные менструации

Боль внизу живота в любой день цикла

Обильные менструации

Лечение аденомиоза может включать медикаментозную терапию, физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое удаление патологических узлов или матки.