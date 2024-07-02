Врач предупредила о продукте, ускоряющем старение, призвав отказаться от него раньше, чем от сахара

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Врач Лебедева: важно исключить переработанные углеводы

1:21
Здоровье

В погоне за долголетием и красотой многие тратят немалые средства на сомнительные методы, игнорируя простой и эффективный путь — здоровый образ жизни, сообщает Российская Газета.

Врач Лебедева: важно исключить переработанные углеводы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Это фундамент", — пишет в Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева, отмечая, что именно образ жизни может как добавить человеку годы жизни, так и забрать их.

Ключевыми факторами для здоровья и внешнего вида являются сбалансированное питание и эмоциональное благополучие.

Врач подчёркивает важность умеренности во всём, в том числе и в потреблении сахара. Важно исключить из рациона переработанные углеводы, а вместо этого отдавать предпочтение натуральным источникам энергии: ягодам, фруктам, семечкам, орехам. Необходимо также включать в меню витаминные продукты (яйца, овощи, грибы) и источники белка (рыба, мясо, морепродукты).

"Также оставляем немного места для сливочного масла и ГХИ", — добавила Диляра Лебедева. "Этот образ жизни помогает снизить воспаление, улучшить метаболизм", — пояснила врач.

Гастроэнтеролог советует ограничить суточное потребление сахара до 50 граммов, включая все готовые продукты, содержащие его.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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