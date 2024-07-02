Как тренироваться в жару без вреда для здоровья

Врач Чемисова: необходимо пить изотоники при длительных тренировках

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время тренировок в жаркую погоду возрастает вероятность теплового удара и обезвоживания. Рекомендуется перенести занятия на утренние или вечерние часы и постепенно увеличивать их продолжительность. Если тренировка в жару длится более часа, необходимо употреблять изотонические напитки, советует врач по лечебной физкультуре РДКБ Минздрава России Елена Чемисова в интервью для RT.

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Перед и во время тренировок необходимо пить воду. Также важно выбирать светлую, лёгкую спортивную одежду из воздухопроницаемых материалов, следить за пульсом и уделять особое внимание разминке, чтобы тело было готово к нагрузкам.

"Во время самой тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий на 30-50%, — добавила врач. — Увеличьте время отдыха между подходами или упражнениями и постепенно повышайте нагрузку по мере адаптации к жаре".

Чемисова рекомендует брать с собой влажные полотенца и распылители с водой для охлаждения. Если тренировка длится более часа и сопровождается интенсивным потоотделением, следует пить изотоники. Достаточное потребление жидкости имеет большое значение: перед тренировкой — 400-600 мл, во время тренировки — по 150-350 мл каждые 15-20 минут, а после завершения занятия — не менее 450 мл воды.

Лучшими видами спорта в жаркую погоду, по мнению врача, являются плавание, водное поло, аквааэробика, поскольку они сочетают физическую активность с охлаждающим эффектом воды. Кроме того, полезны занятия йогой, пилатесом, настольным теннисом и бадминтоном.