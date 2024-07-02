Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ольга Орлова заявила о любви итальянцев к русским
"Синие карты" обойдутся водителям дешевле "Зелёных"
Politico: Дональд Трамп может пересмотреть политику США в отношении НАТО
Киевский режим отверг предложение Венгрии о прекращении огня
Специалист Чистякова: как домашние маски влияют на здоровье ваших волос
Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%
Какие оттенки помады старят: советы по выбору
Готовим идеальные спагетти
Русская тревел-блогерша раскрыла мифы об отношениях американцев к русским
Как тренироваться в жару без вреда для здоровья

Врач Чемисова: необходимо пить изотоники при длительных тренировках

1:56
Здоровье

Во время тренировок в жаркую погоду возрастает вероятность теплового удара и обезвоживания. Рекомендуется перенести занятия на утренние или вечерние часы и постепенно увеличивать их продолжительность. Если тренировка в жару длится более часа, необходимо употреблять изотонические напитки, советует врач по лечебной физкультуре РДКБ Минздрава России Елена Чемисова в интервью для RT.

Врач Чемисова: необходимо пить изотоники при длительных тренировках
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Перед и во время тренировок необходимо пить воду. Также важно выбирать светлую, лёгкую спортивную одежду из воздухопроницаемых материалов, следить за пульсом и уделять особое внимание разминке, чтобы тело было готово к нагрузкам.

"Во время самой тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий на 30-50%, — добавила врач. — Увеличьте время отдыха между подходами или упражнениями и постепенно повышайте нагрузку по мере адаптации к жаре".

Чемисова рекомендует брать с собой влажные полотенца и распылители с водой для охлаждения. Если тренировка длится более часа и сопровождается интенсивным потоотделением, следует пить изотоники. Достаточное потребление жидкости имеет большое значение: перед тренировкой — 400-600 мл, во время тренировки — по 150-350 мл каждые 15-20 минут, а после завершения занятия — не менее 450 мл воды.

Лучшими видами спорта в жаркую погоду, по мнению врача, являются плавание, водное поло, аквааэробика, поскольку они сочетают физическую активность с охлаждающим эффектом воды. Кроме того, полезны занятия йогой, пилатесом, настольным теннисом и бадминтоном.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Последние материалы
Киевский режим отверг предложение Венгрии о прекращении огня
Специалист Чистякова: как домашние маски влияют на здоровье ваших волос
Политолог Бабаранов о теракте в Севастополе: мы ведём "странную войну"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО
Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%
Какие оттенки помады старят: советы по выбору
Готовим идеальные спагетти
Русская тревел-блогерша раскрыла мифы об отношениях американцев к русским
Кристаллы времени могут открыть новый мир для квантовых компьютеров
Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников